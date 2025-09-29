جعفری: ظرفیت مساجد در حل اختلافات مردم خلخال مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش جعفری صبح دوشنبه در جریان اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان بسیج خلخال اظهار کرد: تا زمانی که مردم و شهروندان یک جامعه آشنایی و آگاهی کافی از حق و حقوق قانونی خود را نداشته باشند نمی‌توان انتظار وجود جامعه‌ای عاری از جرم و تخلف را شاهد بود.

وی افزود: عدم آگاهی بیشتر مردم از شرایط معاملات، مشارکت در ساخت و ساز یا معاملات تجاری و نحوه انعقاد قراردادها موجب افزایش ناهنجاری‌ها، بزه و جرم در جامعه و افزایش پرونده ها در دستگاه قضایی شده است.

رئیس دادگستری خلخال گفت: انجام ندادن وظایف ذاتی و قانونی دستگاه‌های اجرایی به همراه ناآشنایی کافی مردم به حقوق شهروندی از جمله عوامل افزایش جرم و پرونده‌های قضایی در دادگستری و دادسرای این شهرستان است.

جعفری با بیان اینکه ملاک سنجش افزایش و یا کاهش جرم در جامعه میزان ازدحام، شلوغی دادگستری و یا خلوت بودن آن است، بر لزوم استفاده از ظرفیت مساجد در حل اختلافات مردم تاکید کرد و گفت: اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان با هدف استفاده از ظرفیت حقوقدانان و کارشناسان حقوقی در مساجد، حل مشکلات مردم به صورت محله محور و کاهش پرونده‌های ورودی به دادسرا و دادگاه این شهرستان اجرا می شود.

رئیس دادگستری خلخال گفت: بخشی از افرادی که در معرض کلاهبرداری مربوط به معاملات مسکن و مشارکت قرار می‌گیرند، افرادی هستند که به مساجد رفت و آمد دارند و با اجرای یک مسجد- یک حقوقدان می توان این افراد را با حقوق خود در انعقاد قرارداد و یا انجام معاملات آگاه کرد.

وی با بیان اینکه شهروندان قانون مدار و آگاه به حقوق شهروندی موجب پیشرفت جامعه شده و آمار ورودی پرونده‌های دادگستری را کاهش می‌دهند، افزود: هر اندازه میزان آگاهی مردم از حقوق خود و آشنایی با شرایط عقد قرارداد در معاملات ضعیف باشد، میزان پرونده های دادگستری هم افزایش خواهد یافت.

جعفری با اشاره به نقش بسیار مهم دستگاه‌های اجرایی، علمی، تربیتی، فرهنگی، آموزش و پرورش، مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها در فرهنگ سازی در این زمینه اظهار کرد: دادگستری خلخال برای هرگونه همکاری از طریق برگزاری جلسات و میزهای خدمت در مساجد جهت پاسخگویی به سوالات حقوقی مردم آمادگی دارد.

رئیس دادگستری خلخال گفت: با بیان اینکه ماهانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ مورد ملاقات مردمی از سوی دادستان و رئیس دادگستری خلخال انجام می‌شود، گفت: حضور مسئولان قضایی در مساجد و طرح مسائل مردم با آنها بدون واسطه و عاری از هرگونه دردسر گرفتن وقت قبلی، کمک بزرگی به کاهش جرم و ناهنجاری در جامعه است.

جعفری ادامه داد: بی اطلاعی مردم از حقوق شهروندی و وضعیت حقوقی معاملات همچون اجاره کارت‌های بانکی و یا انجام معاملات ملکی و پولی بدون آگاهی از عواقب آن، زمینه ساز بسیاری از جرم‌ها و افزایش پرونده‌های دادسرا و دادگستری است.

وی با درخواست از مسئولین اجرایی شهرستان به خصوص شهردار این شهر برای رعایت عدالت در توزیع امکانات شهری در مرکز و حواشی شهر گفت: هرچند شهردار فعلی خلخال در کار خود بسیار توانمند و تلاشگر است ولی در عین حال در حال حاضر بیشترین گلایه‌مندی مردم از شهرداری و شرکت آب و فاضلاب است.

رئیس دادگستری خلخال گفت: همچنین انتظار از شرکت‌های توزیع انرژی خلخال همچون اداره امور برق ارائه خدمات بهینه به مردم همراه با افزایش قیمت انرژی برق است.

در این مراسم حسین وطن دوست فرماندار خلخال نیز با توصیه به شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر خلخال برای رسیدگی مساوی به مناطق مرکزی و حاشیه نشین شهر از تلاش برای تامین اعتبار لازم جهت تکمیل قسمت باقیمانده فاقد شبکه فاضلاب شهری شهر خلخال در آینده نزدیک خبر داد.

وی گفت: ده همت اعتبار در سفر ریاست جمهوری به استان اردبیل برای اجرا و تکمیل پروژه‌های عمرانی شهرستان خلخال اختصاص یافته که از این مبلغ ۷,۰۰۰ میلیارد ریال مربوط به پروژه در حال احداث راه اصلی خلخال به منجیل است.

در این مراسم که به مناسبت گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس و به همت بسیج سپاه خلخال و با حضور دادستان عمومی و انقلاب، فرماندار خلخال و جمعی از مسئولین اجرایی این شهرستان در مسجد امام رضا (ع) خلخال برگزار شد اهالی حاضر در مسجد درخواست‌ها و گلایه‌های خود را از مسئولین بیان کردند و پاسخ مناسب از سوی مسئولین اجرایی و همچنین شهردار خلخال داده شد.



