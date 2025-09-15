  1. حوزه و دانشگاه
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۲۰

کسب جایزه استادیار جوان برتر کشور توسط عضو هیئت علمی دانشگاه علامه

عضو هیئت علمی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، جایزه استادیار جوان برتر کشور را از بنیاد ملی نخبگان دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عسگر علیمحمدی، عضو هیئت علمی گروه روان‌شناسی آموزش کودکان استثنایی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی از سوی بنیاد ملی نخبگان به‌عنوان برگزیده طرح کاظمی آشتیانی (جایزه استادیاران جوان) معرفی شد.

بر اساس این گزارش، بنیاد ملی نخبگان، با هدف حمایت، ارتقای توانمندی‌ها و توسعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی استادان جوان نخبه در دانشگاه‌ها، تسهیلات ویژه‌ای را به برگزیدگان این طرح اعطا می‌کند. فرآیند شناسایی و انتخاب برگزیدگان این جایزه معتبر، از طریق کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی بنیاد ملی نخبگان و با رعایت دقیق معیارهای علمی انجام می‌شود.

انتشار بیش از ۲۵ مقاله علمی- پژوهشی و ISI در مجلات معتبر بین‌المللی و داخلی و کسب جایزه پژوهشگر برتر جوان در سال ۱۴۰۳ بخشی از سوابق علمی و پژوهشی علیمحمدی است.

دانشگاه علامه طباطبایی این موفقیت ارزنده را به علیمحمدی تبریک گفته و برای ایشان در ادامه مسیر پربار علمی و پژوهشی، آرزوی توفیقات روزافزون دارد.

کد خبر 6589818
زهرا سیفی

