۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۵

ثبت تصویر سه قلاده کاراکال در پناهگاه حیات وحش میاندشت

بجنورد- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جاجرم از ثبت تصویر سه قلاده کاراکال در قلب پناهگاه حیات وحش میاندشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، احمد صفرزاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جاجرم از ثبت تصویر سه قلاده کاراکال در قلب پناهگاه حیات وحش میاندشت خبر داد.

وی اظهار کرد: بررسی تصاویر دوربین‌های تله‌ای نصب‌شده در یک ماه اخیر نشان‌دهنده وضعیت مطلوب زیستگاهی برای گونه‌های ارزشمند حیات وحش در این پناهگاه است.

پناهگاه حیات وحش میاندشت یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های کشور برای یوز آسیایی، کاراکال، گربه وحشی، کفتار راه‌راه و دیگر گونه‌های نادر جانوری به شمار می‌رود. این ثبت جدید بار دیگر اهمیت حفاظت و پاسداری از این عرصه طبیعی ارزشمند را یادآور می‌شود.

