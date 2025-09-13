به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست خراسان شمالی، ارسلان باغانی اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی از همیاران، لاشه یک قلاده خرس قهوه‌ای روز سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه در مناطق آزاد این شهرستان، حوالی روستای اینچه علیا، مشاهده شد.

وی افزود: پس از وصول خبر، تیمی متشکل از مأموران اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و کارشناسان حیات وحش استان به محل اعزام شدند، بررسی‌های اولیه در محل و تصاویر ارسالی نشان می‌دهد که مرگ حیوان حدود دو تا سه ماه پیش رخ داده و به دلیل گذشت زمان طولانی، متلاشی شدن لاشه و تغذیه سایر جانوران از آن، اظهار نظر قطعی درباره علت مرگ در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.

باغانی ادامه داد: تحقیقات برای روشن شدن علت دقیق مرگ همچنان در حال انجام است و نتیجه نهایی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی از مردم خواست: در صورت مشاهده حیات وحش در اطراف محل زندگی، موضوع را بلافاصله به نزدیک‌ترین واحد محیط زیست یا شماره ۱۵۴۰ اطلاع دهند.