۵۹ روز آلودگی هوا ناشی از ورود پدیده گرد و غبار در استان ایلام ثبت شد

علی محمد پاکدل نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان ایلام به دلیل همجواری با پهنه‌های وسیع بیابانی نظیر صحرای عراق و سوریه به طور مکرر در معرض گرد و غبارهای شدید قرار می‌گیرد، بیان کرد: در شش ماه اول سال جاری ۵۹ روز آلودگی هوا و ورود پدیده گرد و غبار در استان ثبت شده است.

وی گفت: کانون‌ها و ۹۵ درصد منشا و تولید گرد و غبار خارج از استان و در کشور عراق، سوریه و… در استان ایلام است.

مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام ضمن تاکید بر اهمیت ظرفیت‌سازی و تاب‌آوری در مدیریت گرد و غبار، گفت: در قانون و برنامه جامع مقابله با گرد و غبار کشور اشکالاتی بویژه در بحث شرایط یکسان استان‌ها در مواجهه با پدیده گرد غبار وجود دارد که انتظار است این قانون برای استان‌هایی نظیر ایلام اصلاح شود.

پاکدل نژاد، استان مرزی ایلام را یکی از مهم‌ترین مناطق درگیر با پدیده گرد و غبار دانست و بر ضرورت توجه بیشتر مسئولان ذیربط و بالا بردن توان سازمانی و تاب‌آوری اقشار مختلف با لحاظ کردن امتیاز آن خاص تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد خروجی این کارگاه، نقشه راه روشنی برای اجرای برنامه جامع مقابله با گرد و غبار در استان‌های هدف باشد.