به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا توانا صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از عرصههای مهم در فعالیتهای بچههای مسجد، توسعه و گسترش خدمات رفاهی است، خدمات رفاهی دو سویه است؛ از یک سو، خود جوانان مسجد دارای ظرفیتها و پتانسیلهای متنوعی در حوزههای فنی، اجتماعی و خدماتی هستند که میتوانند ارائه دهند و از طریق شبکه گستردهای که میان بچههای مسجد وجود دارد، این خدمات قابل معرفی، شناساندن و بهرهبرداری است که به رونق و پویایی فعالیتهای خود آنان کمک شایانی میکند.
وی افزود: از سوی دیگر، خدمات اجتماعی نیز اهمیت ویژهای دارد؛ چرا که عزیزان ما با نیتی جهادی و فیسبیلالله در مساجد حضور یافته و در عرصههای فرهنگی و هنری فعالیت میکنند و ما نیز موظفیم تا حد توان، خدماتی را برای این عزیزان فراهم کنیم تا بتوانند از آن بهرهمند شوند و این خدمات به عنوان محرکی برای افزایش انگیزه و تعهد آنان در فعالیتهای مسجدی عمل کند.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل گفت: ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل در دوره جدید فعالیتهای خود، ارتقا ی خدمات اجتماعی را به عنوان یکی از سیاستهای اصلی و جدی خود دنبال میکند.
توانا خاطر نشان کرد: تاکنون تعداد قابل توجهی تفاهمنامه در قالبهای مختلف و با موضوعات متنوع با مراکز رفاهی و خدماتی منعقد شده است؛ از حوزههای تفریحی و گردشگری گرفته تا خوراک، پوشاک و سایر خدماتی که قابلیت همکاری و ارائه تسهیلاتی مانند تخفیف، تقسیط و شرایط ویژه را دارند.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل افزود: هدف ما این است که روز به روز دامنه این خدمات را گسترش داده و در شأن و منزلت فعالیتهای جوانان مسجد، خدمات اجتماعی و رفاهی شایسته و مناسبی ارائه کنیم.
اردبیل_ مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل از افزایش و گسترش ارائه خدمات رفاهی با تخفیفهای ویژه به بچههای مسجد در استان اردبیل خبر داد.
