پزشکان بدون مرز: غزه شاهد نسل کشی کامل یک ملت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الجزیره، سازمان بین‌المللی پزشکان بدون مرز اعلام کرد که بیش از یک میلیون نفر در شهر غزه بعد از صدور دستورات رژیم صهیونیستی مبنی بر تخلیه این شهر در وحشت و نگرانی به سر می‌برند.

این سازمان در گزارش خود می‌افزاید که فرار برای افراد سالخورده و بیماران بدحال و زنان باردار و مجروحان بسیار مشکل و غیر ممکن است و کسانی که به خاطر آنها در غزه می‌مانند نیز محکوم به اعدام هستند.

در بیانیه این سازمان آمده است که کسانی که تلاش می‌کنند فرار کنند، با حملات وحشیانه موشکی مواجه می‌شوند و هیچ امنیتی ندارند، علاوه بر اینکه هیچ اثاثیه‌ای برای زندگی در مرکز و جنوب غزه نیز در اختیار ندارند.

پزشکان بدون مرز تاکید کرد که اتفاقات غزه تنها یک فاجعه انسانی نیست، بلکه نسل کشی کامل یک ملت به شمار می‌رود.

این بیانیه میزان خسارت‌های انسانی در غزه را بسیار سنگین ارزیابی و تاکید کرد که رژیم صهیونیستی از سلاح‌های بسیار قدرتمند استفاده می‌کند و همچنان مصمم است عرصه‌های جنگ را گسترده و باز نگه دارد.