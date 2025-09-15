  1. بین الملل
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۲۴

«زامیر»: حتی بعد از اشغال غزه نیز نمی‌توانیم حماس را شکست دهیم

رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی به شکست ناپذیر بودن جنبش حماس اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ایال زامیر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در جریان یک نشست امنیتی در اراضی اشغالی اعتراف کرد: ما به تحقق اهداف جنگ در غزه پایبند هستیم اما حتی بعد از اشغال شهر غزه نیز نمی‌توانیم حماس را شکست دهیم.

زامیر پیش از این نیز بارها نسبت به تبعات سنگین اشغال شهر غزه در سایه نبود نیروی انسانی کافی هشدار داده است.

پیش از این نیز ۲ مسئول صهیونیست در گفتگو با شبکه سی ان ان اذعان کردند که ایال زامیر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی به شدت در نشست‌های کابینه جنگ مخالفت خود را با اشغال شهر غزه به دلیل به خطر افتادن جان اسرای اسرائیلی اعلام می‌کند.

