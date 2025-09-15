۸۱ هزار نظامی در بخش توانبخشی ارتش رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، اداره توانبخشی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که طی ۳ سال آینده فعالیت با بیش از ۱۰۰ هزار مجروح در میان نظامیان صهیونیست سروکار خواهد داشت.

بخش توانبخشی ارتش که مسئولیت تعامل با مجروحان جسمی و روحی در ارتش رژیم صهیونیستی را بر عهده دارد، افزود که در حال حاضر این بخش با ۸۱۷۰۰ مجروح سروکار دارد که ۳۱ هزار نفر از آنها از مشکلات روانی رنج می‌برند.

بر اساس گزارش این منبع رسمی ارتش رژیم صهیونیستی، در طول جنگ کنونی در نوار غزه، بیش از ۲۰ هزار مجروح پذیرش شده‌اند که تقریباً نیمی از آنها از مشکلات و مسائل روانی رنج می‌برند.

بخش توانبخشی ارتش رژیم صهیونیستی می‌افزاید که تعداد کل مجروحان در تمام جنگ‌های اسرائیل که در بخش توانبخشی ثبت شده‌اند، بالغ بر ۸۱۷۰۰ نفر است و تخمین زده می‌شود که این تعداد در سال ۲۰۲۸ به ۱۰۰ هزار نفر برسد.