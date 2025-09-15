  1. استانها
آغاز پنجمین پویش ملی «گلستان‌خوانی» در فارس

شیراز- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس از آغاز پنجمین پویش ملی «گلستان‌خوانی» با محوریت حکایات اخلاقی سعدی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خواجه‌نژادیان از آغاز پنجمین پویش ملی گلستان‌خوانی با عنوان «مرغ تسبیح‌گوی و ما خاموش» از ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۴ در سراسر استان فارس خبر داد.

وی با بیان این‌که این پویش فرهنگی با محوریت ستایش پروردگار، بازخوانی متون کلاسیک فارسی و تقویت تربیت اخلاقی نسل نوجوان برگزار می‌شود، گفت: پویش ملی گلستان‌خوانی فرصتی است؛ برای آن‌که نوجوانان با زبان فاخر سعدی، مفاهیم اخلاقی عمیق و زیبایی‌های ادب کلاسیک ایرانی آشنا شوند. این برنامه نه‌تنها یک فعالیت ادبی، بلکه حرکتی فرهنگی در راستای احیای هویت ملی و زبانی کودکان و نوجوانان است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس افزود: در این دوره، حکایاتی از باب دوم گلستان سعدی، با موضوع اخلاق در سلوک انتخاب شده‌اند؛ از جمله حکایت ۲۵ با مطلع «یاد دارم که شبی در کاروانی»، حکایت ۷ با آغاز «یاد دارم که در ایام طفلی متعبد بودمی»، و حکایت ۶ با عنوان «زاهدی مهمان پادشاهی بود». این حکایات به‌سبب محتوای غنی تربیتی و معنوی، نقش بسزایی در پرورش ذهن و شخصیت نوجوانان ایفا می‌کنند.

خواجه‌نژادیان گفت: هدف اصلی این پویش، آشنایی عمیق‌تر نسل نو با ادبیات فاخر فارسی، تمرین درست‌خوانی متون کلاسیک، تقویت مهارت‌های بیانی، و در نهایت، پرورش روحیه‌ی تأمل و اخلاق‌گرایی است.

وی با اشاره به شرایط شرکت در این پویش ادامه داد: تمامی شرکت‌کنندگان باید حکایات خود را صرفاً از نسخه تصحیح‌شده دکتر غلامحسین یوسفی انتخاب و خوانش کنند. همچنین در ابتدای هر فایل ارسالی، لازم است پس از ذکر حمد و سپاس الهی، اطلاعات کامل شامل نام و نام خانوادگی، سن و محل سکونت خود را اعلام نمایند. این موارد جهت حفظ اصالت آثار و تسهیل فرایند داوری ضروری است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس درباره نحوه ارسال آثار افزود: هر شرکت‌کننده مجاز به ارسال حداکثر دو اثر است. آثار باید تا تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴، ارسال شوند و نتایج نهایی نیز تا پایان آذرماه، از طریق سایت رسمی کانون اعلام خواهد شد.

خواجه‌نژادیان در پایان، با دعوت از نوجوانان، خانواده‌ها، مربیان و فعالان فرهنگی برای مشارکت در این پویش ملی تصریح کرد: امیدواریم با همراهی خانواده‌ها، مشارکت جدی مربیان و ذوق و تلاش نوجوانان مستعد، این دوره از پویش گلستان‌خوانی به بستری برای تقویت پیوند میان نسل امروز و میراث اندیشه‌ورز سعدی تبدیل شود؛ و از این رهگذر، فرهنگ مطالعه، مهارت خواندن و توجه به ارزش‌های اخلاقی در میان نسل نو بیش از پیش تقویت شود.

