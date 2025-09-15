به گزارش خبرگزاری مهر، علی خواجه‌نژادیان از آغاز پنجمین پویش ملی گلستان‌خوانی با عنوان «مرغ تسبیح‌گوی و ما خاموش» از ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۴ در سراسر استان فارس خبر داد.

وی با بیان این‌که این پویش فرهنگی با محوریت ستایش پروردگار، بازخوانی متون کلاسیک فارسی و تقویت تربیت اخلاقی نسل نوجوان برگزار می‌شود، گفت: پویش ملی گلستان‌خوانی فرصتی است؛ برای آن‌که نوجوانان با زبان فاخر سعدی، مفاهیم اخلاقی عمیق و زیبایی‌های ادب کلاسیک ایرانی آشنا شوند. این برنامه نه‌تنها یک فعالیت ادبی، بلکه حرکتی فرهنگی در راستای احیای هویت ملی و زبانی کودکان و نوجوانان است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس افزود: در این دوره، حکایاتی از باب دوم گلستان سعدی، با موضوع اخلاق در سلوک انتخاب شده‌اند؛ از جمله حکایت ۲۵ با مطلع «یاد دارم که شبی در کاروانی»، حکایت ۷ با آغاز «یاد دارم که در ایام طفلی متعبد بودمی»، و حکایت ۶ با عنوان «زاهدی مهمان پادشاهی بود». این حکایات به‌سبب محتوای غنی تربیتی و معنوی، نقش بسزایی در پرورش ذهن و شخصیت نوجوانان ایفا می‌کنند.

خواجه‌نژادیان گفت: هدف اصلی این پویش، آشنایی عمیق‌تر نسل نو با ادبیات فاخر فارسی، تمرین درست‌خوانی متون کلاسیک، تقویت مهارت‌های بیانی، و در نهایت، پرورش روحیه‌ی تأمل و اخلاق‌گرایی است.

وی با اشاره به شرایط شرکت در این پویش ادامه داد: تمامی شرکت‌کنندگان باید حکایات خود را صرفاً از نسخه تصحیح‌شده دکتر غلامحسین یوسفی انتخاب و خوانش کنند. همچنین در ابتدای هر فایل ارسالی، لازم است پس از ذکر حمد و سپاس الهی، اطلاعات کامل شامل نام و نام خانوادگی، سن و محل سکونت خود را اعلام نمایند. این موارد جهت حفظ اصالت آثار و تسهیل فرایند داوری ضروری است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس درباره نحوه ارسال آثار افزود: هر شرکت‌کننده مجاز به ارسال حداکثر دو اثر است. آثار باید تا تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴، ارسال شوند و نتایج نهایی نیز تا پایان آذرماه، از طریق سایت رسمی کانون اعلام خواهد شد.

خواجه‌نژادیان در پایان، با دعوت از نوجوانان، خانواده‌ها، مربیان و فعالان فرهنگی برای مشارکت در این پویش ملی تصریح کرد: امیدواریم با همراهی خانواده‌ها، مشارکت جدی مربیان و ذوق و تلاش نوجوانان مستعد، این دوره از پویش گلستان‌خوانی به بستری برای تقویت پیوند میان نسل امروز و میراث اندیشه‌ورز سعدی تبدیل شود؛ و از این رهگذر، فرهنگ مطالعه، مهارت خواندن و توجه به ارزش‌های اخلاقی در میان نسل نو بیش از پیش تقویت شود.