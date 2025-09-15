جدول قطعی برق اردبیل امروز دوشنبه ۲۴ شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع برق استان اردبیل جدول احتمالی خاموشی‌های برق اردبیل را برای امروز _ دو شنبه بیست و چهارم شهریور_ منتشر کرد.

با توجه به کمبود سوخت برای تولید برق نیروگاه‌ها در کشور و اطلاعیه شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره اعمال خاموشی منظم به‌جای مازوت‌سوزی و جلوگیری از ناترازی انرژی، شاهد خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده خواهیم بود.

این برنامه بین ساعت ۸:۵۰ صبح تا ۲۳:۱۰ خواهد بود و توزیع خاموشی‌ها به‌صورت برنامه‌ریزی شده و منظم انجام می‌شود

برای دانلود جدول pdf قطعی برق اردبیل اینجا کلیک کنید.