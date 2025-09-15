  1. استانها
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

جدول قطعی برق اردبیل امروز دوشنبه ۲۴ شهریور

اردبیل- شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با انتشار اطلاعیه‌ای، برنامه قطعی برق اردبیل امروز، دوشنبه بیست وچهارم شهریور را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع برق استان اردبیل جدول احتمالی خاموشی‌های برق اردبیل را برای امروز _ دو شنبه بیست و چهارم شهریور_ منتشر کرد.

با توجه به کمبود سوخت برای تولید برق نیروگاه‌ها در کشور و اطلاعیه شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره اعمال خاموشی منظم به‌جای مازوت‌سوزی و جلوگیری از ناترازی انرژی، شاهد خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده خواهیم بود.

این برنامه بین ساعت ۸:۵۰ صبح تا ۲۳:۱۰ خواهد بود و توزیع خاموشی‌ها به‌صورت برنامه‌ریزی شده و منظم انجام می‌شود

برای دانلود جدول pdf قطعی برق اردبیل اینجا کلیک کنید.

