به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه در ایکس نوشت: یازدهمین اجلاس گروه کاری مقامات عالی‌رتبه در امور دریای خزر با حضور نمایندگان ویژه پنج کشور ساحلی دریای خزر از روز جاری در عشق آباد ترکمنستان آغاز به کار کرد.

وی افزود: در این اجلاس موضوعات مختلفی مانند نحوه ترسیم خطوط مبدا، بررسی کاهش سطح آب دریای خزر، برگزاری هفتمین اجلاس سران خزر و اولین مجمع استانداران کشورهای ساحلی دریای خزر به میزبانی کشورمان، امور مربوط به دبیرخانه کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) و نشست‌های آتی پنج جانبه در جهت تقویت همکاری‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرند.