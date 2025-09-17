  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱:۳۰

پایان کار یازدهمین نشست نمایندگان ویژه کشورهای ساحلی دریای خزر

یازدهمین نشست نمایندگان ویژه کشورهای ساحلی دریای خزردر چارچوب گروه کاری مقامات عالی رتبه در امور این دریا، با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی وزارت امور خارجه در پیامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی از پایان کار یازدهمین نشست نمایندگان ویژه کشورهای ساحلی دریای خزر خبر داد.

وی گفت: گسترش همکاری‌های پنج جانبه، پیشرفت در نهایی کردن اسناد مورد مذاکره از جمله موافقت نامه شیوه ترسیم خط مبدا، هماهنگی برگزاری اجلاس‌های عالی‌رتبه از جمله اجلاس سران در تهران و نشست وزرای امور خارجه در عشق آباد، از مهمترین محورهای این نشست بود.

غریب آبادی افزود: در حاشیه این نشست با نمایندگان ویژه روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان به صورت دوجانبه، دیدار و در خصوص موضوعات مختلفی مانند کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر (کنوانسیون تهران)، برگزاری هفتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تهران و مسائل مربوط به کاهش سطح آب دریای خزر رایزنی کردم.

