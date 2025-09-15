به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نژادحسین اظهار کرد: قرارداد تأمین و راه‌اندازی ۶۰ دستگاه واگن جدید برای خط یک قطار شهری مشهد با هدف بهبود خدمت‌رسانی و کاهش فاصله حرکت قطارها ابلاغ شده است.

عضو کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با بیان اینکه شبکه قطار شهری مشهد یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های حمل‌ونقل پاک و جابه‌جایی زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی محسوب می‌شود، بیان کرد: خط یک قطار شهری مشهد به طول ۲۴ کیلومتر و با ۲۴ ایستگاه، فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد را به انتهای بلوار وکیل‌آباد متصل می‌کند و در ایستگاه بسیج با خط سه و در ایستگاه شریعتی با خط دو تلاقی دارد.

وی تصریح کرد: این خط هم‌اکنون پرترددترین خط قطار شهری مشهد محسوب می‌شود. تراکم بالای مسافران و فرسودگی ناوگان موجود از دلایل اصلی سیاست‌گذاری ششمین دوره مدیریت شهری برای خرید ۶۰ دستگاه واگن جدید به‌منظور بهبود تردد در این خط است.

نژادحسین افزود: با اضافه‌شدن این واگن‌ها، فاصله زمانی حرکت قطارها در خط یک کاهش می‌یابد و این امر به‌طور مستقیم بر افزایش کارایی و جذابیت استفاده از حمل‌ونقل عمومی تأثیر خواهد گذاشت.

عضو کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد مقدس خاطرنشان کرد: مجوز انعقاد قرارداد خرید این ۶۰ دستگاه واگن در فروردین ۱۴۰۴ با اعتباری بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان در شورای اسلامی شهر مشهد به تصویب رسیده و جهت انجام فرآیندهای قانونی به شهرداری مشهد ابلاغ شده است که با تأمین اعتبار مورد نیاز، فرآیند ورود این واگن‌ها به خط یک به‌زودی آغاز خواهد شد.