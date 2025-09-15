به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری در همایش یاوران وقف و تجلیل از واقفین خیراندیش که صبح دوشنبه در امامزاده سید عباس خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: حوزه وقف باید گسترش یابد و واقفین نباید وقفهای خود را در جاهای خاص محدود کنند.
وی افزود: وقف برای دنیا و آخرت است و ثواب آن هم برای این دنیا و هم برای آخرت است. نوری تصریح کرد: اگر کسی چیزی را وقف کند، چه منقول و چه غیرمنقول، هیچ فردی نمیتواند در آن دخل و تصرف کند و وقف تنها در همان مکانی که نیت شده است معتبر است.
امام جمعه بجنورد ادامه داد: در حوزه قرآن کریم وقف کم صورت میگیرد و امیدوار هستیم با فرهنگسازی بیشتر، تعداد وقفها در این حوزه افزایش یابد.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی بیان کرد: همه دستگاههای اجرایی باید به اداره کل اوقاف و امور خیریه کمک رسانی کرده و این نهاد را حمایت کنند.
