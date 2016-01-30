۸۵ وقف جدید در خراسان شمالی به ثبت رسید

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون ۸۵ وقف جدید در شهرستان‌های هشت گانه این استان به ارزش ۴۵ میلیارد ریال به ثبت رسیده است.

وی افزود: واقفین نیک اندیش به منظور توسعه و ترویج و هدایت موقافات جدید به سمت نیازهای روز باید وقف خود در راستای نیازهای فرهنگی، علمی، درمانی و ...انجام دهند.

حجت الاسلام سهرابی با تاکید بر اجرای درست نیات واقفین اظهار کرد: اجرای درست و امینانه موقوفات با توجه به نیات واقفین از وظایف ذاتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان محسوب می‌شود که این اداره کل نیز براجرای آن نظارت کافی دارد.

به گفته وی هم اکنون ۶۵ درصد موقوفات خراسان شمالی وقف روضه سیدالشهدا(ع) بوده و ۳۵ درصد از موقوفات به حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، درمانی و ... اختصاص دارند.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه خراسان شمالی در ادامه از سنددار شدن تمامی موقوفات این استان خبرداد و گفت: با پیگیری‌های انجام شده تا پایان امسال تمامی موقافات این استان، دارای سند رسمی خواهند شد.

حجت الاسلام سهرابی افزود: هم اکنون ۵۲ درصد موقوفات در شهرستان‌های هشت گانه این استان دارای سند مالکیت هستند.

به گفته وی خراسان شمالی هم اکنون دارای چهار هزار و ۹۹۸ موقوفه و ۹ هزار و ۸۳۵ رقبه است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی در مورد مطالبات اداره کل اوقاف این استان از دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت گفت: دستگاه‌های اجرایی استان بیش از چهار میلیارد تومان به این اداره کل بدهکارند که امیدواریم با تامین اعتبار از سوی وزارتخانه ها، این بدهی پرداخت شود.

وی تصریح کرد: از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور موسسه‌ای به منظور پیگیری مطالبات ادارات کل اوقاف از دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده تا بتواند موضوع را از طریق وزارتخانه های زیربط تا حصول نتیجه پیگیری نماید.

حجت الاسلام سهرابی همچنین از برگزاری مسابقات قرآنی در سال جاری خبرداد و گفت: مسابقات استانی قرائت قرآن از ۱۵ تا ۳۰ آبانماه جاری در خراسان شمالی برگزار خواهد شد.