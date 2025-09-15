  1. استانها
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳

بهره‌مندی قصرشیرین از ۱۳۰۶ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی

کرمانشاه- فرماندار قصرشیرین با اشاره به دستاوردهای هفته دولت سال ۱۴۰۴ در این شهرستان، از بهره‌مندی مردم قصرشیرین از اعتبارات عمرانی به ارزش ۱۳۰۶ میلیارد تومان خبر داد.

محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه‌های اجرا شده هفته دولت ۱۴۰۴ اظهار کرد: امسال هفته دولت برای مردم شریف قصرشیرین، هفته‌ای پرخیر و برکت بود چرا که ۱,۳۰۶ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در بخش‌های مختلف به بهره‌وری رسید و زمینه‌ساز تحولی بزرگ در حوزه‌های زیربنایی و اجتماعی شهرستان شد.

وی افزود: در طول این هفته پروژه‌های متعددی در حوزه‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و عمرانی افتتاح و به بهره‌برداری رسید که هر یک از این طرح‌ها در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و افزایش شاخص‌های توسعه شهرستان نقش‌آفرین خواهد بود.

فرماندار قصرشیرین با تأکید بر اینکه اعتبارات تخصیص‌یافته گامی مهم در راستای توسعه متوازن و پایدار منطقه است، بیان کرد: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال، سبب رونق اقتصادی و بهبود وضعیت خدمات عمومی در قصرشیرین خواهد شد.

شفیعی ادامه داد: هفته دولت فرصتی مغتنم برای ارائه دستاوردهای نظام به مردم و تبیین خدمات دولت در عرصه‌های مختلف است و خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته، امسال شاهد تحقق بخشی از مطالبات مردمی در حوزه‌های متنوع بودیم.

وی تصریح کرد: اهتمام دولت چهاردهم بر این است که با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و نگاه ویژه به مناطق مرزی، عدالت در تخصیص اعتبارات رعایت شود و قصرشیرین به عنوان یکی از شهرستان‌های مرزی استان کرمانشاه از این حمایت‌ها بهره‌مند گردد.

فرماندار قصرشیرین در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات بیانگر عزم جدی دولت و مسئولان محلی در جهت خدمت‌رسانی هرچه بیشتر به مردم و حرکت در مسیر توسعه همه‌جانبه شهرستان است.

