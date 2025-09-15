محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه‌های اجرا شده هفته دولت ۱۴۰۴ اظهار کرد: امسال هفته دولت برای مردم شریف قصرشیرین، هفته‌ای پرخیر و برکت بود چرا که ۱,۳۰۶ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در بخش‌های مختلف به بهره‌وری رسید و زمینه‌ساز تحولی بزرگ در حوزه‌های زیربنایی و اجتماعی شهرستان شد.

وی افزود: در طول این هفته پروژه‌های متعددی در حوزه‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و عمرانی افتتاح و به بهره‌برداری رسید که هر یک از این طرح‌ها در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و افزایش شاخص‌های توسعه شهرستان نقش‌آفرین خواهد بود.

فرماندار قصرشیرین با تأکید بر اینکه اعتبارات تخصیص‌یافته گامی مهم در راستای توسعه متوازن و پایدار منطقه است، بیان کرد: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال، سبب رونق اقتصادی و بهبود وضعیت خدمات عمومی در قصرشیرین خواهد شد.

شفیعی ادامه داد: هفته دولت فرصتی مغتنم برای ارائه دستاوردهای نظام به مردم و تبیین خدمات دولت در عرصه‌های مختلف است و خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته، امسال شاهد تحقق بخشی از مطالبات مردمی در حوزه‌های متنوع بودیم.

وی تصریح کرد: اهتمام دولت چهاردهم بر این است که با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و نگاه ویژه به مناطق مرزی، عدالت در تخصیص اعتبارات رعایت شود و قصرشیرین به عنوان یکی از شهرستان‌های مرزی استان کرمانشاه از این حمایت‌ها بهره‌مند گردد.

فرماندار قصرشیرین در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات بیانگر عزم جدی دولت و مسئولان محلی در جهت خدمت‌رسانی هرچه بیشتر به مردم و حرکت در مسیر توسعه همه‌جانبه شهرستان است.