پیشینه علمی و حوزوی هند بسیار غنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالمجید حکیم الهی پیش از ظهر دوشنبه در هم‌اندیشی علما و طلاب این کشور در مجتمع امام خمینی (ره) قم با اشاره به تقسیم‌بندی فلسفی وجود به سه قسم اظهار کرد: نخستین و ضعیف‌ترین نوع وجود مادی است که محدود به زمان و مکان خاص می‌باشد و دومین نوع وجود مثالی است که اگرچه مجرد نیست، اما به زمان مادی محدود نمی‌شود و مانند روح انسان که در خواب می‌تواند به هر نقطه‌ای سفر کند و سومین و عالی‌ترین مرتبه، وجود عقلی است که کاملاً مجرد بوده و وابسته به زمان و مکان نیست و وجود ائمه اطهار (ع) به ویژه سیدالشهدا (ع) نمونه‌ای از این وجود کامل و نامحدود است.

نماینده ولی فقیه در هند، رسیدن به این مرحله از وجود را منوط به خواست و اراده انسان و اتصال وجودش به خداوند دانست و افزود: انسان باید تمام محدودیت‌ها را از میان بردارد و وجود خود را به وجود الهی پیوند زند تا به کمال برسد.

وی با اشاره به پیشینه غنی علمی و حوزوی هند خاطرنشان کرد: عظمت علمی هند تا بدان جا بود که صاحب کتاب جواهر الکلام آن را برای تصحیح و اخذ اجازه چاپ به هند فرستاد و در قبرستان غفران مأب هند، قبور مجتهدان بزرگ که صاحب رساله عملیه بودند وجود دارد و حوزه‌های علمیه عظیمی در این کشور شکل گرفته که نقشه و طرح‌های باقیمانده از آنها شکوه و عظمتشان را نشان می‌دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حکیم الهی در پایان به عمق پژوهش‌های علمی در هند اشاره کرده و افزود: در موضوعی خاص مانند عاشورا و خیمه گاه امام حسین (ع) حدود ۲۵۰ کتاب در هند به رشته تحریر درآمده است.