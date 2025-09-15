نسل جدید علما هند باید با علم و اخلاق جامعه را به سوی تعالی هدایت کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی پیش از ظهر دوشنبه در هم‌اندیشی علما و طلاب هندوستان که در سالن همایش قدس مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) قم برگزار شد، گفت: همواره ارادت و احترام ویژه‌ای نسبت به علمای هند و شخصیت‌هایی که با عمر و تلاش خود در مسیر اعتلای اسلام و نشر معارف الهی گام برداشتند و آثار ماندگاری در تاریخ برجای گذاشتند داشته‌ام.

آیت‌الله اعرافی به نقش اثرگذار علمای هند در تاریخ اسلام اشاره کرد و افزود: این بزرگان در حوزه‌های مختلف اعتقادی و اجتماعی فعال بودند و مسیر آنان الگویی روشن برای طلاب و روحانیون امروز است و شما نیز باید ادامه‌دهنده همان مسیر باشید و با علم، اخلاق و جهاد علمی، جامعه خود را هدایت کنید.

وی با اشاره به ویژگی‌های تربیتی و اخلاقی پیامبر اکرم (ص) بیان کرد: پیامبر اسلام (ص) در محیطی متولد شد که جامعه‌اش دچار انحطاط، شرک و فساد بود، اما با پشتوانه خانوادگی پاک و میراث نورانی توانست بر محیط اجتماعی غلبه کند و آن را به مسیر توحید و تمدن الهی هدایت کند و این بزرگ‌ترین درس تربیتی برای ماست که بدانیم خانواده و پیشینه معنوی می‌تواند بر عوامل محیطی غلبه کند.

مدیر حوزه‌های علمیه تأکید کرد: پیامبر اسلام (ص) تنها به حفظ خود اکتفا نکرد، بلکه جامعه جاهلی را به جامعه‌ای موحد و پیشرو بدل ساخت و این همان الگویی است که امروز طلاب و علمای هند باید دنبال کنند، یعنی فراتر از حفظ هویت فردی، بر محیط اجتماعی اثرگذار باشند و با معرفت و اخلاق مسیر مردم را تغییر دهند.

وی همچنین به اهمیت میراث خانوادگی پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد و گفت: خاندان پیامبر (ص) سلسله‌ای پاک و نورانی بود که از حضرت ابراهیم (ع) تا عبدالمطلب و عبدالله (ع) استمرار داشت و در وجود پیامبر اکرم (ص) به اوج رسید و این میراث الهی، همراه با تربیت خانوادگی و اجتماعی، زمینه‌ساز بعثت شد و نشان می‌دهد که در شرایط بحرانی نیز می‌توان با پشتوانه ایمان و خانواده سالم بر فساد محیط غلبه کرد.

آیت‌الله اعرافی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر رسالت امروز طلاب گفت: طلاب و روحانیون باید سیره پیامبر اکرم (ص) را در زندگی خود جاری سازند و همان‌گونه که آن حضرت جامعه‌ای بدون نظام و هویت را به ملتی پویا و اثرگذار در تاریخ بدل ساختند، شما نیز موظفید در این مسیر گام بردارید و علم، اخلاق، حکمت و سیره پیامبر باید سرلوحه کار شما باشد تا بتوانید جامعه هند را به سوی تعالی و عدالت هدایت کنید.

وی افزود: سیره پیامبر (ص) سراسر رشد، حکمت و عقلانیت بود و سخن او ختم کلام، عملش معیار حکمت و سنتش چراغی درخشان برای هدایت بشر بود و این رسالت بزرگ امروز بر دوش علما و طلاب قرار دارد.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور خطاب به طلاب هندوستان تصریح کرد: رسالت شما تنها حفظ هویت فردی نیست، بلکه باید بر محیط اجتماعی نیز اثرگذار باشید و با الگوگیری از پیامبر اعظم (ص) در عرصه‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی بدرخشید و همان‌طور که علمای بزرگ هند در گذشته آثار ماندگار بر جای گذاشتند، نسل جدید علما باید با جهاد علمی و اخلاقی این مسیر را ادامه دهد.

