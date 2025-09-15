اعزام ۸۹۴ زائر کرمانشاهی در قالب هشت کاروان عمره مفرده در مهرماه

سعید کریمیخو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای اعزام عمره مفرده در مهرماه امسال اظهار کرد: برای این دوره هشت کاروان به استان کرمانشاه اختصاص داده شده که نیمی از آنها ویژه زائران شیعه و نیمی دیگر برای زائران اهل سنت در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در مجموع ۸۹۴ نفر از زائران کرمانشاهی در قالب این کاروانها راهی مدینه منوره و مکه مکرمه خواهند شد و این اعزامها طی روزهای مختلف مهرماه صورت میگیرد.
کریمیخو در خصوص جزئیات اعزامها بیان کرد: نخستین گروه شامل یک کاروان ۹۰ نفره شیعه و یک کاروان ۸۰ نفره اهل سنت اول مهرماه اعزام میشوند. در دوم مهر نیز دو کاروان اهل سنت به ظرفیت ۹۰ و ۱۳۰ نفر راهی سرزمین وحی خواهند شد. چهارم مهر یک کاروان ۱۲۰ نفره اهل سنت اعزام میشود، همچنین یک کاروان ۱۳۵ نفره شیعه در ۱۷ مهر و دو کاروان دیگر شیعه با ظرفیتهای ۱۲۸ و ۱۲۱ نفر در تاریخ ۲۴ مهر به سمت سرزمین وحی حرکت خواهند کرد.
مدیر حج و زیارت استان کرمانشاه با اشاره به هزینه این سفرها گفت: قیمت کاروانهای مهرماه بین حداقل ۶۲ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان تا حداکثر ۶۵ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان تعیین شده است.
وی در ادامه یادآور شد: برنامه سفر زائران به صورت ۱۰ روزه طراحی شده که شامل پنج روز اقامت در مدینه و پنج روز حضور در مکه خواهد بود.
کریمیخو همچنین از امکان نامنویسی زائران خبر داد و گفت: متقاضیان دارای اولویت یک تا ۶۰۰ میتوانند از طریق دفاتر خدمات زیارتی و یا مراجعه به پایگاه اینترنتی my.haj.ir نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
وی در پایان با اشاره به اعزامهای شهریورماه بیان کرد: پیشتر نیز چهار کاروان عمره با ظرفیت ۴۲۵ نفر به استان اختصاص یافته بود که نخستین گروه سوم شهریور اعزام شد و آخرین کاروان این مرحله نیز در تاریخ ۳۱ شهریور به عربستان اعزام خواهد شد.
