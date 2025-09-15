به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش ارجمند زاده صبح دوشنبه در نشست با مدیران خدمات دریایی و بندری اظهار کرد: استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران توانمند بخش خصوصی، از اولویتهای راهبردی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر برای تحقق اهداف توسعهای است.
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اظهار کرد: با پیشبینی برنامههای حمایتی ویژه، از سرمایهگذاران داخلی و خارجی دعوت میشود با اطمینان خاطر در بنادر استان بوشهر و بهویژه مجتمع بندری نگین حضور یابند.
ارجمندزاده ادامه داد: قریبالوقوع بودن بهرهبرداری از باند دوم جاده دسترسی به مجتمع بندری نگین و همچنین آغاز عملیات برقرسانی، شرایطی فراهم کرده که ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی به بندر بوشهر با سهولت بیشتری همراه شود.
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر یادآور شد: تکمیل این پروژهها، نقش مؤثری در افزایش ظرفیت عملیاتی بندر بوشهر و ارتقای جایگاه آن در عرصه تجارت دریایی کشور خواهد داشت.
وی تاکید کرد: تعمیق کانال دسترسی بندر بوشهر برای تردد کشتیهای ۵۰ هزار تنی از اولویتهای راهبردی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به شمار میرود.
