بانوان کرمانی در هفته دفاع مقدس نقش آفرینی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، ندا نظامی، صبح دوشنبه در نشست شورای راهبردی بانوان دفاع مقدس از تشکیل چهار کمیته ذیل شورای مشاوران دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: کمیتههای هنر و رسانه، فرهنگی و اجتماعی، نشاط و سلامت و علمی و پژوهشی تشکیل شده و برنامههای هفته دفاع مقدس در این چهار کمیته برنامهریزی شدهاند.
وی ابراز داشت: از مهمترین برنامههای هفته دفاع مقدس در حوزه بانوان، حضور انسیه شاهحسینی، فیلم نامهنویس و کارگردان مطرح کشورمان در ویژه برنامهای است که با حضور استاندار کرمان و دیگر مقامات برگزار میشود.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان افزود: این ویژه برنامه ۶ مهر برگزار میشود و در کنار آن کارگاهی برای اعضای انجمن سینمای جوان در کرمان تدارک دیده شده است.
نظامی، به نقشآفرینی بانوان در هشت سال دفاع مقدس در پشتیبانی از جبهه، عرصههای امدادرسانی، پرستاری و تدارکات پرداخت و گفت: بعضاً بانوان ما در خط مقدم جبهه نیز حضور مستقیم داشتند.
گفتنی است پویش ملی کتابخوانی «زنان سرزمین من» با محوریت کتاب «دختر دبیرستان آزادی» به قلم فرزانه ایراننژاد پاریزی نیز با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، آشنایی با الگوهای زنان مقاومت برگزار میشود.
