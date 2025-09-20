تشکیل ۲۸ ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود مهدوی فرد، پیش از ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت: امسال هفته دفاع مقدس با شعار "ما فاتحان قلهایم" از روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه آغاز و تا هفتم مهرماه با انجام بزرگداشتهای مختلفی گرامی داشته میشود.
وی با اشاره به اینکه تعداد ۲۸ ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس در شهرستانها، مجموعه فرماندهی سپاه استان کرمان و فرمانده انتظامی شکل گرفته است افزود: هشت محور رویکردی در سطح استان کرمان برای هفته دفاع مقدس اجرایی خواهد شد.
وی ادامه داد: محور اول برنامههای ترکیبی شامل روایتگری، سخنرانیها، رونمایی کتاب، تولیدات رسانهای، آئینهای تجلیل، برنامههای حماسی و نیایشی است که چیستی و چرایی جنگ را مشخص میکنند.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس کرمان تصریح کرد: از سایر برنامههای محور اول برنامههای تلویزیونی ویژه از جمله مجموعه «همسنگر» از صدا و سیمای استان کرمان است که هر شب از یکشنبه ۳۰ شهریور تا پایان هفته دفاع مقدس با حضور فرماندهان، مسئولان و بزرگان دفاع مقدس به روی آنتن خواهد رفت.
مهدوی فرد، با اشاره به اینکه دومین محور برنامههای حماسی شامل زنگ ایثار و مقاومت، یادوآرههای شهدا، جشنوارهها و همایشهای متعدد در هفته دفاع مقدس است گفت: تجلیل از خانواده شهدای دفاع مقدس، تجدید بیعت در گلزارهای شهدا، دیدار با خانواده شهدای دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه و حضور مردم و مسئولان در بیت شهدا نیز از برنامههای پیشبینی شده هفته دفاع مقدس در استان کرمان است.
وی با اشاره به اینکه رونمایی از ۵۰ کتاب شهدا و ۱۸ کتاب صوتی تولید و منتشر شده استان کرمان در هفته دفاع مقدس امسال انجام خواهد شد، اظهار داشت: برگزاری کارگاههای آموزشی، تولید فیلم و نمایش و اجرای مراسم دعا و نیایش از دیگر برنامههای پیشبینیشده هفته دفاع مقدس در استان کرمان است.
اجرای بیش از یک هزار و۵۰۰ برنامه جزئی
معاون هماهنگکننده سپاه ثارالله استان کرمان نیز در این نشست خبری گفت: در هفته دفاع مقدس امسال ۳۰ عنوان برنامه کلی و بیش از یک هزار و ۵۰۰ برنامه جزئی اجرا خواهد شد.
سرهنگ احمد مرادی زاده، افزود: در رزمایش همکلاسی مهربان با مشارکت بنیاد علوی تعداد ۲۹ هزار بسته لوازم التحریر به ارزش ۱۷ میلیارد تومان میان دانشآموزان نیازمند توزیع خواهد شد.
وی با بیان اینکه اگر جمهوری اسلامی توانست در نبرد ۱۲ روزه اخیر با اقتدار و صلابت عمل کند، ریشه در همان رشادتها و جانفشانیهای رزمندگان و مردم در دوران دفاع مقدس دارد تصریح کرد: در وحدت مقدس سه ضلع مثلث مردم، حاکمیت و نیروهای مسلح مورد توجه بوده است، زیرا مردم با پشتیبانی و همدلی، حاکمیت با هدایت رهبر معظم انقلاب و نیروهای مسلح با آمادگی کامل، توانستند اتحاد و انسجام ملی را به نمایش بگذارند.
معاون هماهنگکننده سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به اینکه برگزاری یادوآرههای جمعی و خانوادگی شهدا در هفته دفاع مقدس اظهار داشت: مرحله شهرستانی جشنواره فرهنگی ورزشی بسیج کارگران و کارخانجات استان، نشست صمیمی ۵۰ نفر از قهرمانان ملی ورزشکار استان کرمان، یادوآره شهدای ورزشکار شهرستانی، کمک به آزادسازی ۳۰ نفر زندانی غیرعمد ما با همکاری ستاد دیه استان، تولید موشن گرافی راجع به شهید بومی شهرستانها، اجرای نمایش پرندگان درختان زیتون با محوریت به نمایش کشیدن مظلومیت کودکان غزه، میزهای خدمت در نماز جمعه و مساجد سراسر استان، برگزاری نمایشگاههای عکس دفاع مقدس، حضور راویان و هادیان دفاع مقدس در مدارس، دانشگاهها و مساجد، رزمایش دیدار با خانواده معظم شهدا تحت عنوان رزمایش یاوران ولایت، برگزاری همایش خانه عمه اهواز، نشستهای زنان زهرامنش، رزمایش توزیع جهیزیه و پروژههای عمرانی سپاه و بسیج در ریگان مهمترین برنامههای اجرایی هفته دفاع مقدس امسال در استان کرمان خواهد بود.
یک وجب از خاک کشور قابل معامله نیست
مدیر حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس قرارگاه جنوب شرق ارتش نیز گفت: در ایام هفته دفاع مقدس بازدید رایگان از موزه ذوالفقار ارتش، برگزاری جلسات با پیشکسوتان، برنامه یادوآره شهدای سرباز و پیشکسوتان عملیات بیت المقدس، رونمایی از انیمیشن و سردیس شهید قهرمانی، برگزاری همایش پیادهروی خانواده، برگزاری رقابتهای فرهنگی و هنری برای خانواده و برگزاری مسابقه دوچرخهسواری از مزار شهدای گمنام سازمانی تا گلزار بینالمللی شهدای کرمان انجام میشود.
سرهنگ مهدی شهسواری، با بیان اینکه ما جان میدهیم، اما خاک وطن را نمیفروشیم افزود: حتی اگر دشمن کاخ سفید خود را ببخشد، یک وجب از خاک کشور ما قابل معامله نیست.
