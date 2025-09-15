بسته ویژه ایرانسل به مناسبت روز قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، به مناسبت فرارسیدن روز قم، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، هدیه‌ای شامل ۱۲۰ دقیقه مکالمه رایگان با تمامی خطوط را برای مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل ساکن این شهر، در نظر گرفته است.

هر مشترک تنها یک‌بار می‌تواند این هدیه ویژه را فعال کند. این هدیه در روزهای ۲۵ و ۲۶ شهریورماه همزمان با ۲۳ ربیع‌الاول، سالروز ورود حضرت معصومه (س) به شهر قم، قابل تهیه و اعتبار آن، ۲۴ ساعت از زمان فعال‌سازی است.

مشترکان ایرانسل می‌توانند این هدیه را با شماره‌گیری کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴* یا مراجعه به سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من فعال کنند.

دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، برای تمامی مشترکان تلفن‌همراه، از وب‌سایت ایرانسل امکان‌پذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شماره‌گیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.

روز ۲۳ ربیع‌الاول، به عنوان «روز قم» نام‌گذاری شده است؛ روزی که به مناسبت ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به این شهر و در گرامی‌داشت جایگاه معنوی و فرهنگی آن، تعیین شده است.

قم، یکی از مراکز علمی، مذهبی و فرهنگی ایران به شمار می‌آید و شهری است که درهم‌تنیدگی تاریخ، دین و هویت ایرانی در آن آشکار است. از پیشینه کهن و آثار باستانی تا هنرهای ماندگار همچون قالی‌های نفیس و طعم سوهان سنتی و میراث معنوی بزرگان دین. نام‌گذاری روز قم، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت این پیشینه تاریخی و مذهبی و تأکید بر جایگاه ویژه این شهر در فرهنگ و تمدن ایران و جهان اسلام است.