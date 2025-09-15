به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد در دیدار با دبیر اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تقدیر از ابتکار محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در راه‌اندازی اندیشکده‌های تخصصی گفت: نمایندگان مجلس با وجود مشغله‌های فراوان، نیازمند بهره‌گیری از مشاوره‌های دقیق مدیران کل، دانشگاهیان و کارشناسان هستند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از قوانین موجود بیش از حد کلی است و نیاز به بازبینی دارد، افزود: این بازنگری تنها با پژوهش‌های هدفمند و رساندن نتایج آن به نمایندگان امکان‌پذیر است.

امام جمعه اصفهان زمین‌های کشاورزی را نمونه‌ای روشن از حوزه‌هایی دانست که قوانین سختگیرانه آن باعث تضعیف این بخش شده است و ادامه داد: مدیری که در دل کار است، بهتر از هر کسی می‌داند مشکل کجاست.

وی تصریح کرد: انتقال نتایج مطالعات به نمایندگان زمانی ثمربخش است که آنان نیز دغدغه جدی برای تبدیل این یافته‌ها به قانون داشته باشند.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با انتقاد از رویه‌ای که پژوهش‌ها در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام می‌شود اما به طرح و قانون تبدیل نمی‌شود، گفت: نباید بگذاریم روزمرگی سد راه حل مسائل اساسی کشور شود.