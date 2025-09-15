گزارش خبرگزاری مهر، مجید کوهی اظهار کرد: براساس آخرین نقشههای پیشبینی، از امروز دوشنبه ۲۴ شهریور تا روز چهارشنبه ۲۶ شهریور، آسمان استان غالباً نیمهابری تا ابری همراه با وزش باد خواهد بود.
وی گفت: همچنین در برخی مناطق بهویژه نوار شرقی، شمالی و بخشهای مرکزی استان، ضمن تداوم هوای خنک در ساعات شبانه و اوایل صبح، پدیده مه و بارش ریزهباران پیشبینی میشود.
کوهی بیان کرد: در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۷ و ۲۸ شهریور ضمن کاهش ابرناکی در مناطق مرکزی و جنوبی جوی پایدار همراه با افزایش تدریجی دمای هوا در طول روز انتظار میرود.
وی تصریح کرد: مجدداً از عصر روز جمعه به تدریج بر میزان ابرناکی افزوده شده و ضمن ناپایداری شرایط جوی و کاهش دمای هوا در مناطقی از استان بارش پراکنده باران گاهی به صورت رگبار و رعد و برق پیش بینی میشود.
نظر شما