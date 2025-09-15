براساس آخرین نقشه‌های پیش‌بینی، از امروز دوشنبه ۲۴ شهریور تا روز چهارشنبه ۲۶ شهریور، آسمان استان غالباً نیمه‌ابری تا ابری همراه با وزش باد خواهد بود. گزارش خبرگزاری مهر ، مجید کوهی اظهار کرد:آخرین نقشه‌های پیش‌بینی، از امروز دوشنبه ۲۴ شهریور تا روز چهارشنبه ۲۶ شهریور، آسمان استان غالباً نیمه‌ابری تا ابری همراه با وزش باد خواهد بود.

وی گفت: همچنین در برخی مناطق به‌ویژه نوار شرقی، شمالی و بخش‌های مرکزی استان، ضمن تداوم هوای خنک در ساعات شبانه و اوایل صبح، پدیده مه و بارش ریزه‌باران پیش‌بینی می‌شود.

کوهی بیان کرد: در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۷ و ۲۸ شهریور ضمن کاهش ابرناکی در مناطق مرکزی و جنوبی جوی پایدار همراه با افزایش تدریجی دمای هوا در طول روز انتظار می‌رود.