۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۵

پیش‌بینی بارش‌های پراکنده و تداوم هوای خنک در اردبیل تا پایان هفته

اردبیل - مدیر کل هواشناسی استان اردبیل از تداوم هوای خنک و بارش‌های پراکنده تا پایان هفته و افزایش مجدد ابر و بارش از عصر جمعه خبر داد.

گزارش خبرگزاری مهر، مجید کوهی اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌بینی، از امروز دوشنبه ۲۴ شهریور تا روز چهارشنبه ۲۶ شهریور، آسمان استان غالباً نیمه‌ابری تا ابری همراه با وزش باد خواهد بود.
وی گفت: همچنین در برخی مناطق به‌ویژه نوار شرقی، شمالی و بخش‌های مرکزی استان، ضمن تداوم هوای خنک در ساعات شبانه و اوایل صبح، پدیده مه و بارش ریزه‌باران پیش‌بینی می‌شود.
کوهی بیان کرد: در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۷ و ۲۸ شهریور ضمن کاهش ابرناکی در مناطق مرکزی و جنوبی جوی پایدار همراه با افزایش تدریجی دمای هوا در طول روز انتظار می‌رود.
وی تصریح کرد: مجدداً از عصر روز جمعه به تدریج بر میزان ابرناکی افزوده شده و ضمن ناپایداری شرایط جوی و کاهش دمای هوا در مناطقی از استان بارش پراکنده باران گاهی به صورت رگبار و رعد و برق پیش بینی می‌شود.
