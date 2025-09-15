به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال نوجوانان اصفهان (اصبهان) در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی کشور با تیم‌های ارومیه، تهران، کرمان، قم، چهارمحال و بختیاری و زنجان رقابت کرد و با پیروزی در تمامی مسابقات و کسب حداکثر امتیاز، به مرحله حذفی راه یافت.

در مرحله یک‌چهارم نهایی، اصفهان با پیروزی برابر تیم قدرتمند تهران به جمع چهار تیم برتر کشور صعود کرد. سپس در دیداری حساس و نفس‌گیر مقابل تیم میزبان که پیش‌تر موفق به شکست ۳ بر صفر تیم تهران شده بود، به برتری دست یافت و فینالیست شد.

در دیدار نهایی، با وجود خستگی شدید و بیماری ویروسی بازیکنان و کادرفنی که ناشی از شرایط پرتردد در مسابقات مشهد بود، اصفهان مقابل ترکیبی از چند تیم از جمله رازین پلیمر و سایپا با نتیجه ۳ بر ۱ شکست خورد و به مقام نایب‌قهرمانی بسنده کرد.

در ست سوم فینال که دو تیم در ست‌شماری برابر بودند و اصفهان چهار امتیاز پیش افتاده بود، داوری بحث‌برانگیز، بازی را تحت‌تأثیر قرار داد.

اعضای کادر فنی:

سعید قربان‌پور، امیرحسین مبینی، کریم غفوری، حجت امینی، محمد بهارلوئی

بازیکنان:

محمدرضا متین (کاپیتان)، محمدامین شیخان، پوریا احمدی، دانیال صداقت، عمادرضا توکلی، آرمین دادخواه، سپهر رضوان، شایان عسکری، پویا صدردین کرمی، مهدی ملک شیرآبادی، امیرعلی سلیمی، محمدامین بارباز، امیررضا امامی، امیرحسین عظیمی، علی‌اصغر اصلانی، طاها ترابی، فرزاد قیاسی، امیرحسین بیشه‌ای، محمد رهبر و پارسا بارونقی.