۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۵

حمله قریب الوقوع جنگنده های اسرائیلی به برج الغفری در غزه

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که دقایقی دیگر برج الغفری در غزه را هدف قرار خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که دقایقی دیگر برج الغفری در غزه را هدف قرار خواهد داد.

ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد: ساکنان برج الغفری و چادرهای اطراف اندر تقاطع خیابان جابر بن حیان و عمر مختار در غزه آن را تخلیه کنند. ما به زودی به این برج حمله خواهیم کرد زیرا زیر ساختهای حماس در داخل و اطراف آن قرار دارد.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی از ساکنان مناطق الرمال نیز خواست آن را ترک کنند.

گفتنی است که مدتی است رژیم صهیونیستی به تخریب و بمباران برج های مسکونی در شهر غزه روی آورده است.

