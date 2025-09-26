  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۳

حمله قریب الوقوع هوایی رژیم صهیونیستی به یک برج مسکونی در غزه

حمله قریب الوقوع هوایی رژیم صهیونیستی به یک برج مسکونی در غزه

ارتش اشغالگر اعلام کرد که تا دقایقی دیگر یک برج مسکونی دیگر در غزه را هدف قرار خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش اشغالگر اعلام کرد که تا دقایقی دیگر یک برج مسکونی دیگر در غزه را هدف قرار خواهد داد.

ارتش رژیم صهیونیستی از ساکنان این برج مسکونی در غرب شهر غزه خواست که آنرا تخلیه کنند زیرا بمباران خواهد شد.

ارتش اشغالگر همچنین اعلام کرد که یک ساختمان را در خیابان امین الحسینی در بندر غزه هدف قرار می دهد.

همزمان ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی ۴ ربات بمب‌گذاری شده را در میان خانه‌های فلسطینیان در غزه کارگذاری کرده و به ساکنان این خانه‌ها دو ساعت مهلت داده آن را تخلیه کنند و آنها را منفجر خواهد کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی از چند هفته پیش انفجار ربات‌های بمب‌گذاری شده و تخریب خانه‌های فلسطینیان به ویژه ساختمان‌های چند طبقه در غزه را در دستور کار قرار داده است.

کد خبر 6602278

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها