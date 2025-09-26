حمله قریب الوقوع هوایی رژیم صهیونیستی به یک برج مسکونی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش اشغالگر اعلام کرد که تا دقایقی دیگر یک برج مسکونی دیگر در غزه را هدف قرار خواهد داد.

ارتش رژیم صهیونیستی از ساکنان این برج مسکونی در غرب شهر غزه خواست که آنرا تخلیه کنند زیرا بمباران خواهد شد.

ارتش اشغالگر همچنین اعلام کرد که یک ساختمان را در خیابان امین الحسینی در بندر غزه هدف قرار می دهد.

همزمان ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی ۴ ربات بمب‌گذاری شده را در میان خانه‌های فلسطینیان در غزه کارگذاری کرده و به ساکنان این خانه‌ها دو ساعت مهلت داده آن را تخلیه کنند و آنها را منفجر خواهد کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی از چند هفته پیش انفجار ربات‌های بمب‌گذاری شده و تخریب خانه‌های فلسطینیان به ویژه ساختمان‌های چند طبقه در غزه را در دستور کار قرار داده است.