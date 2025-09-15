به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع فلسطینی از شهادت ۳ نفر دیگر بر اثر قحطی در غزه خبر دادند.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۳ نفر دیگر در نتیجه قحطی و سوء تغذیه به شهادت رسیدند که با شهادت آنها، شمار شهدای قحطی و سوء تغذیه به ۴۲۵ نفر از جمله ۱۴۵ کودک افزایش یافت.

بنا به این گزارش، از زمان اعلام نهاد بین‌المللی «طبقه‌بندی مرحله‌ای امنیت غذایی» (IPC) قحطی در غزه، ۱۴۷ مورد فوت ثبت شده است که از این میان ۳۰ کودک هستند.

از سوی دیگر منابع بیمارستانی در خان‌یونس، واقع در جنوب غزه گزارش دادند که در حملات امروز نظامیان صهیونیست به افراد در صف انتظار دریافت کمک و غذا، ۵ نفر در این شهر به شهادت رسیده‌اند.

این در حالی است که بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، ۶۴ هزار و ۹۰۵ نفر به شهادت رسیده‌اند. شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۶۴ هزار و ۹۲۶ نفر رسیده است. همچنین از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ و در موج جدید حملات به غزه نیز ۱۲۳۵۴ نفر شهید و ۵۲۸۸۵ نفر زخمی شدند. هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند. در مراکز توزیع کمک‌ها نیز طی ۲۴ ساعت گذشته ۳ نفر شهید و ۴۷ نفر دیگر زخمی شدند تا شمار فلسطینی‌هایی که در این مراکز به شهادت رسیده‌اند به ۲۴۹۷ شهید و ۱۸۱۸۲ نفر برسد.