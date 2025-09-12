به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت کتابهای شعر در بازار نشر، در سالهای گذشته شرایط مناسبی نداشته است. ما در این مسأله، با دو مشکل اصلی روبروییم؛ یک اینکه به صورت کلی در سالهای گذشته مجموعهشعر خوب، کم منتشر میشود و دو اینکه کتابهایی که منتشر میشوند، در تیراژهای بسیار کم چاپ میشوند و همانها هم در اغلب موارد به فروش نمیروند.
عباس شاهزیدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل تیراژ پایین کتابهای شعر و عدم فروش آنها، گفت: وضعیت کتابهای شعر الآن خیلی بد است. وقتی اقتصاد خراب است و نان در اولویت قرار میگیرد، کتاب به آخر لیست خرید مردم میرود. اولویتهای معیشتی است که نمیگذارد کتاب خریده شود. فقط هم مربوط به شعر نیست، رمان هم همین وضعیت را دارد.
شاهزیدی با اشاره به آخرین مجموعهشعرش «به افق باران» که در نمایشگاه کتاب تهران عرضه شد، گفت: استقبال از کتاب من خوب بود ولی نمیدانم برای پخش کتاب تلاش خوبی صورت گرفته یا نه. گمان نکنم از آن ۳۰۰ جلد که در چاپ اول منتشر کردند چیزی مانده باشد. ۳۰۰ نسخه برای مجموعهشعر خیلی کم است ولی همین تعداد در جلسه رونمایی کتاب که در اصفهان برگزار شد، به فروش رفت. حالا نمیدانم ناشر کتاب برای چاپ دوم بودجه و برنامهای دارد یا نه. یک زمانی تیراژ کتابهای شعر خوب بود و استقبال هم میشد. مثلاً کتاب «به کسی دل باختهام» من، در سال هشتاد و هشت، با تیراژ ۱۲ هزار نسخه چاپ شد و در دو سه سال هم به فروش رفت. فکر میکنم به چاپ سوم هم رسید. آن موقع وضعیت اقتصادی مردم خوب بود و کتاب هم در سبد خانوادهها بود. الآن مشکل اقتصادی آنقدر زیاد است که به حوزه کتاب هم آسیب زده است. واقعاً کتاب گران است. الآن کتاب صد صفحهای بیشتر از ۱۰۰ هزار تومان قیمت میخورد. البته باز هم چیزی نیست ولی با توجه به وضعیت اقتصادی امروز، گران به نظر میرسد.
دو مجموعهشعر آماده چاپ دارم ولی یک سال است در صف انتشار هستند
این شاعر افزود: یک کتاب صد صفحهای در حوالی سال ۹۰، حدود ده یا پانزده هزار تومان قیمت داشت. ضمن اینکه آن زمان حمایتهایی از سمت وزارت فرهنگ صورت میگرفت و کاغذ در اختیار ناشران قرار میگرفت. حالا وزارت فرهنگ دست حمایتش را از سر ناشران برداشته و کاغذ به دلایل گوناگون گران شده است. در چنین شرایطی کتاب کم چاپ میشود و همانها هم به سختی فروش میرود. خود من الآن دو تا مجموعهشعر آماده چاپ دارم. یکی از آنها، کتاب «خاموشی حرف ندارد» را به انتشارات شهرستان ادب دادهام و یک سال است که در صف انتشار است. در شرایط فعلی خیلی از ناشران در چاپ کتاب ماندهاند، چه برسد به فروش آن. کتاب «خاموشی حرف ندارد»، هفتاد غزل عاشقانه و عارفانه است. اولین مجموعه من است که شعر آئینی در آن ندارم و مختص غزل است. امیدوارم این کتاب هم به زودی منتشر شود.
شاهزیدی با یادآوری سالهای پیش و وضعیت مساعد کتابهای شعر، گفت: یک زمانی ناشران دنبال ما بودند و مدام میپرسیدند کار جدید چی داری؟ سال ۸۹ یا ۹۰ بود که آقای بیگی از انتشارات فصل پنجم سراغ من آمد و گفت مجموعه شعرت را بده چاپ کنیم. از زمانی که کتاب را تحویل دادم تا زمانی که کتاب چاپ شد، نهایتاً یک ماه زمان برد. این برای خود من هم یک نیروی محرکهای بود و به من اشتیاق میداد. اما الآن ماندهام چه کار کنم. وقتی این پشتیبانی نباشد، شاعر هم به گاراژ میزند. خود به خود میگوید برای چه کسی شعر بنویسم؟
شاعر هیچ عایدی از کتاب شعرش ندارد و حقالتألیفش چهار پنج تومان است
وی ادامه داد: قبلاً ناشر دنبال شاعر میدوید، اما امروز شاعر به دنبال ناشر میدود تا کارش را چاپ کند. تازه اگر کتابی هم چاپ شود، هردو ضرر میکنند؛ چرا که شاعر برای کتابش حقالتألیفی دریافت نمیکند و ناشر هم کتابش به فروش نمیرود. به عنوان مثال، آخرین کتاب من، غیر از سه کتاب که برای خودم فرستادند، هیچ عایدی دیگری برای من نداشته است. حقالتألیف شاعر ۸ درصد پشت جلد است که اگر حساب کنی شاید چهار پنج میلیون شود و من نمیدانم همین را واریز کردهاند یا نه.
شاهزیدی در پایان گفت: من به عنوان شاعر و فعال فرهنگی و ادبی میخواهم خدمتی به ادبیات کنم ولی از آن طرف هیچکس از من حمایت نمیکند. خانوادهام هم میگویند تو داری برای کی کار میکنی و شعر میگویی؟ باید برای بهبود بازار نشر در حوزه ادبیات کار کرد و فکری برای معیشت و اقتصاد شعر کرد.
