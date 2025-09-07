تشکیل ۸۰ پرونده قضایی برای تخریب و تصرف ۸۴ هکتار اراضی ملی در سمنان

علیرضا رهایی در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون، ۸۰ پرونده قضائی برای تخریب و تصرف بیش از ۸۴ هکتار از اراضی ملی در این استان تشکیل شد، بر عزم جدی برای حفاظت از این اراضی تأکید کرد.
مدیرکل منابع طبیعی سمنان با اشاره به جدیت در برخورد با متخلفان، اظهار داشت: هرگونه دستدرازی به اراضی ملی در این استان قاطعانه پیگیری میشود.
رهایی افزود؛ این ۸۰ پرونده قضائی شامل تخریب و تصرف غیرقانونی بیش از ۸۴ هکتار از اراضی ملی در نقاط مختلف استان است.
به گفته وی، پروندههای مرتبط با تخلفاتی نظیر قطع درختان جنگلی، برداشت غیرمجاز بوتههای مرتعی، قاچاق چوب و خاک، و چرای غیرمجاز دام در مراتع به مراجع قضائی ارجاع شده است، لذا از صدور احکام قضائی برای ۲۷ مورد از این پروندهها و دستگیری ۱۲۰ متخلف خبر داد.
رهایی با قدردانی از همکاری دستگاه قضائی و نیروی انتظامی، بر نقش مؤثر این نهادها در صدور احکام بازدارنده تأکید و خاطرنشان ساخت: هرگونه تخریب و تصرف در اراضی ملی، اعم از مراتع، جنگلها، بیابانها و رودخانهها، ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.
مدیرکل منابع طبیعی سمنان اظهار داشت: برداشت غیرمجاز خاک، تغییر کاربری اراضی طبیعی، قطع درختان و بوتهها، و مدیریت نادرست چرای دام از جمله مصادیق تخلفات در اراضی ملی محسوب میشوند.
رهایی هشدار داد که ساختوسازهای غیرمجاز و قاچاق محصولات جنگلی و مرتعی نیز با واکنش جدی قضائی مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به وسعت زیاد اراضی ملی در استان سمنان، کمبود امکانات و نیروی انسانی را از چالشهای موجود دانست و تأکید کرد: حفاظت از این اراضی نیازمند مشارکت فعال مردم، دهیاران، شوراها، بهرهبرداران و همیاران طبیعت است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان همچنین مردم را بازوان توانمند در مقابله با زمینخواران، قاچاقچیان چوب و متصرفان اراضی ملی توصیف کرد و از شهروندان خواست تا با مشاهده هرگونه تخلف، از جمله حریق در جنگلها و مراتع یا تصرف اراضی ملی، آن را به سامانههای رایگان ۱۵۰۴ و ۱۳۹ گزارش دهند.
رهایی با بیان اینکه حفاظت از اراضی ملی یک وظیفه همگانی است، از آمادگی این ادارهکل برای همکاری با مردم و گروههای هدف خبر داد.
وی با بیان اینکه اینکه همراهی جوامع محلی و همیاران طبیعت در حفظ منابع طبیعی نقشی کلیدی دارد، بر ضرورت آگاهیرسانی و جلب مشارکت عمومی برای حفاظت از اراضی ملی تأکید کرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان از مردم خواست تا با گزارش تخلفات از طریق سامانههای اعلامشده، به حفظ این سرمایههای ملی کمک کنند و مانع از سوءاستفاده سودجویان شوند.
نظر شما