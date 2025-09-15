واژگونی پژو پارس در محور جندق – معلمان ۶ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع حادثه ویژه ترافیکی در استان اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۲:۴۹ روز شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان گزارش شد.

وی افزود: در این حادثه که بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس رخ داد، ۴۰ کیلومتر بعد از جندق به سمت معلمان، در مجموع ۶ نفر شامل یک مرد ۵۰ ساله، سه زن ۱۹ تا ۴۸ ساله و دو کودک دختر و پسر به ترتیب ۱۳ و ۷ ساله مصدوم شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: برای امدادرسانی به مجروحان، یک واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ و یک کد امدادی هلال‌احمر به محل اعزام شدند.

به گفته وی، تمامی مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، برای ادامه درمان به بیمارستان ثامن‌الحجج منتقل شدند.