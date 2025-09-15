  1. استانها
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۹

واژگونی پژو پارس در محور جندق – معلمان ۶ مصدوم داشت

اصفهان - سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از وقوع حادثه ترافیکی منجر به مصدومیت شش نفر در محور جندق به سمت معلمان خبر داد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع حادثه ویژه ترافیکی در استان اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۲:۴۹ روز شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان گزارش شد.

وی افزود: در این حادثه که بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس رخ داد، ۴۰ کیلومتر بعد از جندق به سمت معلمان، در مجموع ۶ نفر شامل یک مرد ۵۰ ساله، سه زن ۱۹ تا ۴۸ ساله و دو کودک دختر و پسر به ترتیب ۱۳ و ۷ ساله مصدوم شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: برای امدادرسانی به مجروحان، یک واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ و یک کد امدادی هلال‌احمر به محل اعزام شدند.

به گفته وی، تمامی مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، برای ادامه درمان به بیمارستان ثامن‌الحجج منتقل شدند.

