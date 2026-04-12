عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۱۴:۲۷ روز یکشنبه ۲۳ فروردینماه ۱۴۰۵، گزارشی از وقوع سانحه تصادف میان یک دستگاه پژو پارس و یک دستگاه مزدا وانت در جاده قلعهشور روبهروی روستای شیدان به مرکز فوریتهای پزشکی اعلام شد و بلافاصله دو واحد امدادی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان افزود: این حادثه در مجموع هفت مصدوم برجا گذاشت که شامل دو مرد ۳۳ و ۵۰ ساله، دو زن ۲۴ و ۵۵ ساله، دو دختر ۱۲ و ۱۳ ساله و یک پسر ۴ ساله بودند.
وی ادامه داد: کارشناسان اورژانس پس از ارزیابی دقیق مصدومان و انجام اقدامات درمانی اولیه، هر هفت نفر را برای ادامه روند درمان به بیمارستان کاشانی اصفهان منتقل کردند.
عابدی خاطرنشان کرد: جزئیات بیشتر درباره علت وقوع حادثه از سوی مراجع ذیصلاح در حال بررسی است.
نظر شما