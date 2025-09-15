  1. استانها
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۴

انتقال مصدوم ۵۳ ساله تصادف با بالگرد اورژانس در اصفهان

اصفهان -سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از انتقال یک مصدوم ۵۳ ساله حادثه ترافیکی از داران به نجف‌آباد با بالگرد اورژانس خبر داد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموریت ثانویه بالگرد اورژانس پیش‌بیمارستانی استان صبح امروز برای انتقال بین مراکز درمانی انجام شد.

وی افزود: در این مأموریت، یک مددجوی مرد ۵۳ ساله که بر اثر حادثه ترافیکی مصدوم شده بود، از بیمارستان شهید رجایی داران به بیمارستان شهید محمد منتظری نجف‌آباد منتقل شد.

عابدی زمان آغاز مأموریت را ساعت ۱۰.۰۷ دقیقه و پایان مأموریت را ساعت ۱۲:۵۰ اعلام کرد و گفت: انتقال هوایی موجب تسریع در دریافت خدمات درمانی و افزایش شانس بهبودی بیماران حادثه‌دیده می‌شود.

