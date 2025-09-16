  1. جامعه
اعتراض انجمن‌های محیط‌زیستی نسبت به راه‌اندازی زباله‌سوز غیراستاندارد

جمعی از انجمن‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی استان گیلان با ارسال نامه‌ای به استاندار، نسبت به راه‌اندازی زباله‌سوز غیراستاندارد در یکی از روستاهای استان اعتراض کرده و خواستار توقف آن شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از انجمن‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی استان گیلان با ارسال نامه‌ای به استاندار، نسبت به راه‌اندازی زباله‌سوز غیراستاندارد در یکی از روستاهای استان اعتراض کرده و خواستار توقف آن شدند.

در بخشی از این نامه خطاب به استاندار گیلان، آمده است: زباله‌سوز نصب‌شده فاقد لایسنس و گواهینامه فنی و گواهی استاندارد از مراجع ذی‌صلاح، گزارش پیوست سلامت و ارزیابی اثرات محیط‌زیستی است. راه‌اندازی آن بدون سامانه‌های لازم برای تفکیک اولیه پسماند، فیلتر اسیون گازهای سمی و پایش دودکش‌ها، تهدیدی جدی برای سلامت مردم و منابع آب و خاک منطقه محسوب می‌شود.

انجمن‌های محیط‌زیستی در این نامه هشدار داده‌اند که با توجه به نزدیکی جمعیت انسانی و نقش روستاهای گیلان در تولید برنج و اهمیت منابع آب سطحی و زیرزمینی، آلودگی ناشی از زباله‌سوزها می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به سلامت جامعه محلی و بهداشت عمومی ایجاد کند.

آنان همچنین نسبت به برنامه‌ریزی برای توسعه واحدهای مشابه در سایر روستاهای استان ابراز نگرانی کرده و آن را «فاجعه‌ای محیط زیستی و انسانی» دانسته‌اند.

امضاءکنندگان نامه با استناد به قوانین و مقررات محیط زیستی کشور، از استاندار گیلان خواسته‌اند:

۱. دستور توقف فوری فعالیت زباله‌سوز غیراستاندارد صادر شود.

۲. از اجرای پروژه‌های مشابه در دیگر روستاهای استان بدون طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای محیط زیستی جلوگیری شود.

۳. مدیریت پسماند استان در چارچوب طرح جامع و با مشارکت نهادهای مدنی و رعایت استانداردهای علمی و بهداشتی انجام گیرد.

۴- به راهکارهای کم خطر جایگزین مانند فشرده سازی بخش ریجکت پسماند توجه شود.

این انجمن‌ها در پایان نامه خود تأکید کرده‌اند: امید است با دستور جنابعالی از بروز خسارت‌های محیط زیستی و انسانی در استان جلوگیری شود و حقوق روستانشینان در برخورداری از محیط‌زیست سالم پاس داشته شود.

