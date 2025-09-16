به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از انجمن‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی استان گیلان با ارسال نامه‌ای به استاندار، نسبت به راه‌اندازی زباله‌سوز غیراستاندارد در یکی از روستاهای استان اعتراض کرده و خواستار توقف آن شدند.

در بخشی از این نامه خطاب به استاندار گیلان، آمده است: زباله‌سوز نصب‌شده فاقد لایسنس و گواهینامه فنی و گواهی استاندارد از مراجع ذی‌صلاح، گزارش پیوست سلامت و ارزیابی اثرات محیط‌زیستی است. راه‌اندازی آن بدون سامانه‌های لازم برای تفکیک اولیه پسماند، فیلتر اسیون گازهای سمی و پایش دودکش‌ها، تهدیدی جدی برای سلامت مردم و منابع آب و خاک منطقه محسوب می‌شود.

انجمن‌های محیط‌زیستی در این نامه هشدار داده‌اند که با توجه به نزدیکی جمعیت انسانی و نقش روستاهای گیلان در تولید برنج و اهمیت منابع آب سطحی و زیرزمینی، آلودگی ناشی از زباله‌سوزها می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به سلامت جامعه محلی و بهداشت عمومی ایجاد کند.

آنان همچنین نسبت به برنامه‌ریزی برای توسعه واحدهای مشابه در سایر روستاهای استان ابراز نگرانی کرده و آن را «فاجعه‌ای محیط زیستی و انسانی» دانسته‌اند.

امضاءکنندگان نامه با استناد به قوانین و مقررات محیط زیستی کشور، از استاندار گیلان خواسته‌اند:

۱. دستور توقف فوری فعالیت زباله‌سوز غیراستاندارد صادر شود.

۲. از اجرای پروژه‌های مشابه در دیگر روستاهای استان بدون طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای محیط زیستی جلوگیری شود.

۳. مدیریت پسماند استان در چارچوب طرح جامع و با مشارکت نهادهای مدنی و رعایت استانداردهای علمی و بهداشتی انجام گیرد.

۴- به راهکارهای کم خطر جایگزین مانند فشرده سازی بخش ریجکت پسماند توجه شود.

این انجمن‌ها در پایان نامه خود تأکید کرده‌اند: امید است با دستور جنابعالی از بروز خسارت‌های محیط زیستی و انسانی در استان جلوگیری شود و حقوق روستانشینان در برخورداری از محیط‌زیست سالم پاس داشته شود.