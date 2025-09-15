دشمنان با تمام توان در تلاش برای نفوذ به نیروهای مسلح هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل زارعی بعد از ظهر دوشنبه در دومین نشست هم‌اندیشی با رؤسای ضابطین تخصصی استان‌های مازندران و گلستان با تأکید بر حفظ نیروی انسانی با تمام توان و تدبیر، خاطرنشان کرد: امروز دشمنان با استفاده از روش‌های نوین و پیشرفته، به دنبال نفوذ در بدنه نیروهای مسلح هستند.

وی افزود: مسیر خطا، انحرافات، تخلفات و جرایم باید به صورت شفاف با نیروهای انسانی مطرح شود و پیش از وقوع جرم، موضوعات به خوبی تبیین و توجیه گردد.

حجت‌الاسلام زارعی تصریح کرد: مهم‌تر از کشف جرم، از بین بردن زمینه‌های وقوع جرم و شناسایی افراد آسیب‌پذیر و در آماج جرم است و حل و پیگیری مشکلات پرسنل نیروهای مسلح می‌تواند آن‌ها را از آسیب‌های درونی و بیرونی محافظت کند.

وی ادامه داد: آسیب‌شناسی دائمی، شناسایی ضعف‌ها و ارتباط چهره به چهره با نیروی انسانی، مهم‌ترین اثر را در پیشگیری از وقوع جرم خواهد داشت.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مازندران با اشاره به وظایف ضابطان خاص نظامی گفت: حفاظت از پرسنل، بررسی مداوم صلاحیت‌های آن‌ها و توجه به تهدیدات دشمن و صیانت از اطلاعات نظامی از اولویت‌های اصلی است.

وی تأکید کرد: حفاظت و اطلاعات باید در شناسایی و کشف جرم، حفاظت از اماکن و تأسیسات و مقابله با فساد درون سازمانی به صورت عالمانه و با استفاده از فناوری‌های نوین و چشمانی همیشه بیدار، کار جهادی انجام دهد تا از کمترین خسارت و نفوذ در سیستم‌های نظامی و امنیتی جلوگیری شود.

حجت‌الاسلام زارعی در پایان با اشاره به استفاده دشمن از سیستم‌های الکترونیک جدید از جمله هوش مصنوعی در جنگ‌های اخیر، اظهار داشت: نیاز است راه‌های مقابله و همچنین حالت تهاجمی در نیروهای مسلح نسبت به دشمن حفظ شود تا ضربات کاری به دشمن وارد گردد.