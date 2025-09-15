حجت‌الاسلام سید هادی صفوی در حاشیه برگزاری مرحله استانی رویداد «لیگ جت» منتخبین برگزیده در باغ‌موزه دفاع مقدس رشت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر فریضه بودن جهاد تبیین و ضرورت اجرای فوری آن، اظهار داشت: این رویداد فرهنگی با همکاری جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، آموزش و پرورش گیلان، بسیج دانش‌آموزی و اتحادیه دانش‌آموزی استان برگزار شده است.

وی با اشاره به جنگ نرم و ضرورت حضور فعال نسل نوجوان در عرصه‌های فکری و رسانه‌ای افزود: امروز دانش‌آموزان با تبعیت از ولی‌فقیه و درک صحیح از شرایط فرهنگی، در وسط میدان جهاد تبیین هستند و با قدرت در حال مبارزه با جبهه باطل‌اند.

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی استان گیلان با تأکید بر اینکه دانش‌آموزان، موشک‌های فرهنگی انقلاب اسلامی‌اند، گفت: قوی‌تر از موشک‌های نظامی ایران، این جوانان مؤمن و با بصیرتی هستند که با دانش‌افزایی، تحلیل درست و بینش عمیق، در برابر تهاجم فرهنگی دشمن ایستاده‌اند.

حجت‌الاسلام صفوی با اشاره به نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در دوران دفاع مقدس و عرصه‌های علمی، تصریح کرد: در جنگ تحمیلی، دشمن علاوه بر مردم و سرداران، دانشمندان هسته‌ای ما را نیز هدف قرار داد، اما امروز دانش‌آموزان با مجاهدت علمی به مقابله با این دشمنی‌ها برخاسته‌اند.

وی با بیان اینکه گیلان با تقدیم بیش از ۸ هزار شهید همواره پای کار دین و انقلاب بوده است، گفت: دانش‌آموزان گیلانی نیز با تمام توان در مسیر جهاد تبیین و تحقق منویات مقام معظم رهبری حرکت می‌کنند.

صفوی در پایان ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله با دعای خیر مردم و تلاش بی‌وقفه این نسل مؤمن و انقلابی، نابودی دشمنان دین و انقلاب اسلامی محقق خواهد شد.