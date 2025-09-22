  1. استانها
  2. مازندران
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۰۸

حجت الاسلام زارعی: اجرای دقیق دستورات قضایی اولویت ضابطان است

حجت الاسلام زارعی: اجرای دقیق دستورات قضایی اولویت ضابطان است

گلوگاه- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران، اجرای دقیق دستورات قضایی و رعایت نظم و انضباط را از اولویت‌های اصلی ضابطان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل زارعی شامگاه دوشنبه در جمع پرسنل انتظامی گلوگاه با اشاره به جایگاه نیروی انتظامی به عنوان «دژ مردم» و «زینت حکمرانان»، بر اهمیت ارتباط معنوی با امام زمان (عج) و ولایت فقیه تأکید کرد.

وی افزود: مراقبت از اعمال شخصی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ضابطان، نقش مهمی در ارائه گزارش‌های هفتگی به محضر امام زمان (عج) دارد.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مازندران، نظم و انضباط را مهم‌ترین شاخصه نیروهای مسلح در تراز جمهوری اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: رعایت قوانین، آئین‌نامه‌ها و دستورات سلسله‌مراتبی و همکاری مستمر با دستگاه قضائی اهمیت بالایی دارد.

وی وظایف نیروی انتظامی را دوگانه عنوان کرد: ایجاد امنیت و اجرای دستورات قضائی، و ایجاد امنیت را پایه پیشرفت جامعه خواند.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مازندران همچنین بر اجرای سریع و دقیق دستورات قضائی تأکید کرد و گفت: نباید حتی یک دستور مقام قضائی بر زمین بماند»

حجت‌الاسلام زارعی به آسیب‌های موجود در عملکرد برخی از ضابطان اشاره کرد و آن‌ها را به دو دسته درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم کرد.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مازندران ضعف در مبانی اعتقادی و عقیدتی را علت اصلی برخی جرایم اقتصادی دانست و هشدار داد: سوءاستفاده از جایگاه برای پیشنهاد رشوه یا تسهیل اقدامات غیرقانونی، در مسیر تأخیر اجرای عدالت قرار دارد.

وی همچنین بر ممنوعیت ضرب‌وجرح متهمان و توقیف غیرقانونی افراد بدون دستور قضائی تأکید کرد و افزود: اقرار تحت شکنجه فاقد اعتبار قانونی است و باید روش‌های نوین علمی جایگزین اقدامات سنتی شود.

حجت‌الاسلام زارعی درباره استفاده از سلاح نیز خاطرنشان کرد: تخلفات در به‌کارگیری سلاح مسئولیت‌های فردی و فرماندهی به دنبال دارد و باید با دقت و تدبیر انجام شود.

کد خبر 6598432

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها