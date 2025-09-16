شروع آسیایی تراکتور برابر چند ایرانی؛ اتفاق خوشایند برای اولین بازی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور تبریز ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز سه شنبه در نخستین گام خود در لیگ نخبگان آسیا به مصاف شباب الاهلی امارات میرود. مسابقهای که در ورزشگاه اختصاصی رقیب اماراتی برگزار خواهد شد که اهمیت قابل توجهی برای تراکتوریها در نخستین گام دارد.
ثبات در ترکیب؛ امتیاز بزرگ تراکتور
شاگردان اسکوچیچ با ترکیبی در فصل جاری حاضر شدهاند که کمترین تغییر را نسبت به فصل قبل دارد. شاید تنها جدایی تأثیرگذار در این تیم رفتن عارف آقاسی و ریکاردو آلوز بود که باشگاه را مجبور به خرید بازیکن خارجی کرد. از این رو تغییرات زیادی در لیست بازیکنان صورت نگرفت و همین موضوع باعث شده تیم از نظر هماهنگی و انسجام شرایط خوبی داشته باشد. با این حال کارشناسان معتقدند که نبود آلوز در میانه میدان، خلأ مهمی برای بازیسازی تیم ایجاد کرده است؛ جایی که تراکتور برای انتقال توپ و خلق موقعیت به یک مهره کلیدی نیاز دارد.
بازگشت بیرانوند؛ برگ برنده تبریزیها
یکی از مهمترین خبرهای قبل از بازی، بازگشت علیرضا بیرانوند به ترکیب اصلی است. گلر ملیپوش تراکتور پس از پشت سر گذاشتن دوران محرومیت و حواشی گذشته، حالا با انگیزهای مضاعف آماده حضور در لیگ قهرمانان است. حضور او میتواند اعتمادبهنفس خط دفاعی را افزایش دهد و خیال کادر فنی را از خط دروازه راحت کند.
چالشهای تراکتور در خط حمله
اگرچه تراکتور در فاز دفاعی با بازیکنان باتجربهاش شرایط باثباتی دارد، اما در حمله همچنان نیازمند راهکارهای تازه است. نبود آلوز در طراحی حملات باعث شده بخش زیادی از بار هجومی روی دوش مهاجمان قرار بگیرد. از سوی دیگر، فرصتطلبی در ضربات ایستگاهی و استفاده از توپهای دوم میتواند سلاح پنهان تراکتور در این دیدار باشد.
دوئل لژیونرهای ایرانی با نماینده ایران
شباب الاهلی تیمی است که تجربه بالایی در آسیا دارد و از بازیکنان سرعتی در خط حمله بهره میبرد. تراکتور باید با تمرکز بالا بازی را کنترل کند و اجازه ندهد سرعت بالای بازیکنان اماراتی جریان بازی را به ضرر خود تغییر دهد. در این تیم بازیکنان تیم ملی ایران نظیر سردار آزمون، سعید عزت اللهی و نفراتی همچون رضا غندی پور، مبین دهقان و امیرسام دلیری حضور دارند.
تراکتور با ترکیبی با ثبات و بازگشت بیرانوند، امید زیادی به شروع قدرتمند در لیگ قهرمانان دارد. با این حال، مشکل در بازیسازی و کمبود یک رهبر در میانه میدان میتواند چالش اصلی این تیم باشد. دیدار امشب در دبی امارات بیش از آنکه یک بازی ساده گروهی باشد، آزمونی برای سنجش قدرت واقعی سرخپوشان تبریزی در سطح آسیایی است.
نظر شما