به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال شباب الاهلی و النصر امارات از ساعت ۱۹:۴۵ امشب در هفته چهارم لیگ امارات برگزار شد که سعید عزت الهی در ترکیب اصلی شباب الاهلی حضور داشت.

در جریان مسابقه، سردار آزمون از دقیقه ۷۷ وارد میدان شد تا به دوری چهارماهه خود از میادین پایان دهد.

او در آخرین ثانیه‌های بازی توانست روی کرنر ارسالی با ضربه سر گل سه امتیازی تیمش را در دقیقه ۵+۹۰ به ثمر رساند تا شباب الاهلی به سه امتیاز شیرین برسد.

حضور آزمون نه تنها برای تیمش مفید بود بلکه خبر خوشحال کننده‌ای برای کادرفنی تیم ملی ایران و امیر قلعه نویی که تحت فشار بابت نتایج اخیر در تورنمنت کافا است که حالا می‌تواند روی او حساب باز کند.