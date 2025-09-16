سردار آزمون سایه به سایه با کریس رونالدو در لیگ نخبگان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست لیگ نخبگان آسیا در سال ۲۰۲۶-۲۰۲۵ در حالی آغاز شد که مهم‌ترین جدال برای ایرانی‌ها به تقابل تراکتور تبریز با شباب الاهلی امارات اختصاص دارد. تورنمنتی که امسال با حضور ستاره‌های بزرگ بین‌المللی و جاه‌طلبی باشگاه‌های بزرگ قاره، نگاه‌ها را از سراسر جهان به خود جلب کرده است.

ستاره‌ها در آسیا ماندند

لیگ نخبگان امسال هم میزبان نام‌های بزرگی چون کریستیانو رونالدو، ایوان تونی، جسی لینگارد، ریاض محرز و داروین نونیز است. حضور این بازیکنان، نه تنها سطح رقابت‌ها را بالاتر برده بلکه مخاطبان تازه‌ای را هم به فوتبال باشگاهی آسیا جذب کرده است.

عربستان همچنان قدرت اول

تیم‌های سعودی بار دیگر در کانون پیش‌بینی‌ها قرار دارند. فصل گذشته سه تیم از چهار تیم نیمه‌نهایی سعودی بودند و در نهایت الاهلی جام قهرمانی را بالای سر برد. حالا با جذب بازیکنان و مربیان بزرگ، آن‌ها به دنبال حفظ جایگاه قدرتمند خود در باشگاه‌های آسیا هستند.

سردار در بین سرها!

سردار آزمون مهاجم تیم ملی ایران که پیراهن شباب الاهلی را بار دیگر بر تن می‌کند یکی از نفراتی است که اسمش همچون رونالدو و نونیز و محرز در سایت‌های فوتبالی معتبر به عنوان یکی از بازیکنان شاخص این دوره از رقابت‌ها می‌چرخد. سردار از سوی سایت «ESPN» و «nerdytips» به عنوان یکی از بازیکنان ممتاز یاد شده است که می‌تواند تأثیرگذاری محسوسی در روند نتیجه‌گیری تیمش داشته باشد.

همچنین مجله فوتبال آسیا در این خصوص عنوان کرد: «میان بازی‌های هفتهٔ افتتاحیه، تقابل شباب الاهلی امارات و تراکتور ایران یکی از جذاب‌ترین‌ها است. دیداری که همه نگاه‌ها به سردار آزمون دوخته شده است. آزمون، مهاجم مؤثر تیم ملی ایران که در شباب الاهلی بازی می‌کند، با توان گلزنی و تجربهٔ خود می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت تیمش داشته باشد. حضور او در لیگ نخبگان آسیا، نه فقط برای خانهٔ باشگاهی‌اش که برای فوتبال ایران نیز اهمیت نمادین دارد. آزمون از جمله بازیکنانی است که می‌تواند با گل‌ها و نمایش‌های بزرگ، توجه رسانه‌ها و هواداران را جلب کند.»

حال باید دید تراکتور در نخستین بازی خود در لیگ نخبگان آیا می‌تواند سردار و سایر ایرانی‌های حاضر در لیست بازیکنان شباب الاهلی را شکست دهد یا سرنوشت دیگری برای این تیم رقم خواهد خورد.