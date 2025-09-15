ترکیب ناباروری و هوش مصنوعی تم امسال المپیاد دانشجویان پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، سعید اسلامی، استاد گروه انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دبیر حیطه کارآفرینی هفدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور، گفت: هدف ما کشف و حمایت از استعدادهای دانشجویانی است که به کارآفرینی علاقه دارند و همزمان مفاهیم هوش مصنوعی را دنبال می‌کنند. این حوزه بخشی از آینده جهان و آینده پزشکی است.

وی با اشاره به اینکه اجرای فرمت‌های جدید طبیعی است با مقاومت‌هایی مواجه شود، اظهار کرد: با وجود این چالش‌ها، توانستیم تا حد زیادی به اهداف تعیین‌شده برسیم، هرچند برای رسیدن به شرایط ایده‌آل همچنان باید تلاش بیشتری انجام شود.

اسلامی موضوع «ناباروری و جمعیت» را تم اصلی رقابت‌های امسال معرفی کرد و گفت: ترکیب این موضوع با ظرفیت‌های هوش مصنوعی، باعث شد دانشجویان طرح‌های خلاقانه و قابل توجهی ارائه دهند.

وی ضمن قدردانی از معاونت آموزشی وزارت بهداشت برای حمایت از این بخش تأکید کرد: یکی از نیازهای جدی این است که دانشجویان پس از المپیاد رها نشوند و حمایت‌ها ادامه یابد تا ایده‌ها به محصول و در نهایت به شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل شوند.

اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد: با استمرار حمایت‌ها، طی یکی دو سال آینده شاهد شکل‌گیری تیم‌های قوی و شرکت‌های نوآور دانشجویی در حوزه سلامت خواهیم بود.

آبتین حیدرزاده، دبیر علمی هفدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور نیز با اشاره به فضای پرانرژی رقابت‌ها اظهار داشت: دانشجویان با انگیزه بالا وظایفی را که از سوی کمیته‌های علمی هفت‌گانه به آنان محول شده انجام می‌دهند و این موضوع نویدبخش آینده‌ای روشن برای علوم پزشکی کشور است.

وی افزود: در این دوره تلاش کردیم توانمندی‌های علمی، اخلاقی و رفتاری دانشجویان را در مسیر پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه به‌کار بگیریم، نه فقط برای تحقیقات و مرزهای دانش.

به گفته دبیر علمی المپیاد، اضافه شدن حیطه‌های جدید به هفت محور رقابتی امسال موجب شد دانشجویان با علاقه‌مندی‌های متنوع بیشتری در المپیاد حضور پیدا کنند.

وی بازگشت بخش اخلاق را از ویژگی‌های مهم این دوره دانست و گفت: این بخش با استقبال گسترده دانشجویان همراه بود.

حیدرزاده با بیان اینکه بیش از ۵ هزار دانشجو در مرحله اولیه المپیاد ثبت‌نام کرده‌اند، تأکید کرد: امید داریم دانشجویان فقط برای مدال نیایند، بلکه برای گسترش ارتباطات علمی و آشنایی با اساتید و دوستان جدید در این جمع علمی حضور یابند.

وی همچنین از تلاش‌های شبانه‌روزی عوامل علمی و اجرایی قدردانی کرد و افزود: از آبان سال گذشته تاکنون هزاران نفر در دانشگاه‌های علوم پزشکی و حتی مجموعه‌های خارج از این حوزه همکاری کردند تا شرایط برگزاری مطلوب این رقابت ملی فراهم شود.