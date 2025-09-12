از جنجال بر سر ظرفیت پزشکی تا صدور ردیف استخدامی ۳۰۰۰ عضو هیئت علمی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته‌ای که گذشت، فضای آموزش عالی و علوم پزشکی کشور شاهد تحولات و مواضعی بود که از سیاست‌گذاری‌های کلان تا مسائل رفاهی دانشجویان را در بر می‌گرفت.

در این گزارش به مهم‌ترین اخبار آموزش عالی در هفته سوم شهریورماه (۱۵ تا ۲۱) می‌پردازیم.

افزایش ظرفیت پزشکی و اعتراض معاونین آموزشی علوم پزشکی در اعتراض به آن

پس از اظهار نظرهای مختلف از سوی گروه‌های مختلف از جمله نمایندگان مجلس در مورد ظرفیت پذیرش پزشکی، اوایل هفته اصلاحیه‌ای در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۴ منتشر شد که در آن ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی افزایش یافت. این اصلاحیه در ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۴ توسط سازمان سنجش اعلام شد. مقام‌های رسمی وزارت بهداشت اعلام کرده‌اند که افزایش ظرفیت مطابق مصوبه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا شده و تخلفی در این زمینه صورت نگرفته است. در حالی که برخی نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع معترض‌اند. در همین راستا این هفته معاونان آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی در بیانیه‌ای اعتراض خود را نسبت به افزایش ظرفیت اعلام کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است که بدین‌وسیله نگرانی عمیق جامعه دانشگاهی را از آثار افزایش بی‌رویه ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی اعلام می‌کنیم. تصمیم‌های شتاب‌زده و غیرهم‌سو با واقعیات میدانی، نه‌تنها به ارتقای شاخص‌های سلامت منجر نمی‌شود، بلکه آموزش پزشکی و نهایتاً سلامت مردم را در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌دهد.

تازه‌ترین به‌روزرسانی اعتباربخشی ۸۰ دانشکده‌ پزشکی کشور اعلام شد

نتایج اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی دانشکده‌های پزشکی کشور در اردیبهشت ماه اعلام شد و بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت این نتایج در شهریورماه به روز رسانی شد.

بر اساس آخرین نتایج اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی دانشکده‌های پزشکی کشور، تعداد دانشکده‌های پزشکی مورد ارزیابی و اعتباربخشی به ۸۰ دانشکده رسیده است که از این میان برای دو دانشکده مجوز پنج ساله صادر شده است. صلاحیت یک دانشکده به مدت ۴ سال و صلاحیت ۸ دانشکده به مدت ۳ سال تأیید شده است.

ردیف استخدامی ۳۰۰۰ عضو هیئت علمی صادر شد

رئیس مرکز و دبیر هیئت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از صدور ردیف استخدامی ۳۰۰۰ عضو هیئت علمی خبرداد.

مهلت بررسی تبدیل وضعیت اساتید ۲۰ روز تعیین شد

رئیس هیئت عالی جذب اعلام کرد: مهلت بررسی تبدیل وضعیت اساتید در هیئت مرکزی جذب به شرط ارسال کامل پرونده از سوی دانشگاه، ۲۰ روز تعیین شد. بعضی از دانشگاه‌ها در این خصوص سلیقه‌ای عمل کرده و یا شرایط دانشگاه خود را با نظر هیئت اجرایی تغییر می‌دادند که قابل قبول نبود برای همین عنوان شد اختیار تبدیل وضعیت با دانشگاه است اما برای تأیید نهایی باید به هیئت مرکز جذب ارسال شود.

تاکید بر آموزش حضوری دانشگاه‌ها

مهدی پندار، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه سیاست قطعی وزارت علوم بر استمرار آموزش حضوری است، افزود: با وجود شرایط سخت اقتصادی، آموزش حضوری به‌عنوان رکن اساسی دانشگاه‌ها نباید تحت‌الشعاع قرار گیرد.

دانشگاه امیرکبیر میزبان ۷۲ استاد و دانشمند از ۳۶ کشور جهان شد

در دومین روز از هفته جایزه مصطفی نشست تبادل علم و فناوری و کارگاه بین‌المللی همتایابی «استپ» برگزار شد. در چارچوب این نشست که با هدف توسعه ارتباطات بین‌المللی برگزار شد، حدود ۷۲ نفر از اساتید و دانشمندان از ۳۶ کشور به دعوت بنیاد مصطفی به ایران آمدند و میزبانی آن را دانشگاه امیرکبیر بر عهده داشت.

هزینه تربیت یک دانشجوی پزشکی ۲۰۰ میلیون تومان در سال است

در پی اعتراضاتی که نسبت به افزایش شهریه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطرح شده بود، رئیس این دانشگاه گفت: هزینه یک دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ۲۰۰ میلیون تومان در سال است با این وجود شهریه ما کمتر از شهریه برخی مدارس غیرانتفاعی است.

دستیار هوشمند همانندجویی ایرانداک در دسترس قرار گرفت

دستیار هوشمند همانندجویی ایرانداک به عنوان نخستین مورد از مجموعه دستیارهای هوش مصنوعی ایرانداک در دسترس قرار گرفت. این دستیار با قابلیت پاسخ‌گویی شبانه‌روزی، امکان طرح پرسش‌های مرتبط با سامانه همانندجویی را برای کاربران فراهم کرده و راهنمایی‌های لازم را به‌صورت خودکار و آنلاین به آنها ارائه می‌دهد.

زمان شروع سال تحصیلی دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد؛ دو هفته اول مجازی

بر اساس اطلاعیه معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی؛ شروع سال تحصیلی این دانشگاه شنبه ۵ مهرماه خواهد بود و در دو هفته اول سال تحصیلی کلاس‌ها به صورت مجازی ارائه خواهند شد.

پاسخ دانشگاه تربیت مدرس به اعتراض دانشجویان در زمینه تغذیه

به دنبال انتشار تصاویری از نارضایتی‌ دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس نسبت به کیفیت غذای سلف، خلیل پروینی معاون دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: اعتراض دانشجویان تنها مربوط به درصد بسیار کمی از جمعیت دانشجویی بوده و مشکل اساسی در کیفیت مواد غذایی وجود ندارد.

به گفته وی، علت نارضایتی، تعویض پیمانکار و تعمیر آشپزخانه دانشگاه بوده است؛ در این مدت، غذا از کترینگ خارج از دانشگاه تهیه و وارد سلف می‌شده و در انتقال ممکن است بعضی اوقات سرد شده باشد. با این حال، مواد اولیه و کیفیت غذا مشکلی نداشته و رئیس هیئت‌رئیسه دانشگاه نیز از همین غذا استفاده می‌کند.