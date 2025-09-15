به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، حسین ابراهیم طه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی امروز دوشنبه در نشست سران کشورهای عضو این سازمان در سخنانی اعلام کرد: این اجلاس فرصتی برای اتخاذ موضعی واحد و قاطع علیه تجاوز شنیع اسرائیل (به دوحه در قطر) است.
دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در این خصوص ادامه داد: ما بار دیگر تجاوز آشکار علیه کشور قطر و حاکمیت ارضی آن را به شدت محکوم میکنیم. ما از شورای امنیت میخواهیم که مسئولیتهای خود را برعهده بگیرد و اسرائیل را به خاطر جنایاتش پاسخگو کند.
حسین ابراهیم طه در این باره اضافه کرد: ما حمایت خود را از نتایج کنفرانس بینالمللی حل مسئله فلسطین و راه حل (موسوم به) دو دولتی اعلام میکنیم. اطمینان داریم که نتایج این اجلاس همبستگی عربی و اسلامی را تقویت خواهد کرد.
وی سپس افزود: تجاوز اسرائیل به حاکمیت قطر از همه حدود فراتر رفته و همه اصول انسانی را نیز نقض کرد.
