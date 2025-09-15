  1. بین الملل
دبیرکل سازمان همکاری اسلامی: تجاوز اسرائیل به قطر را محکوم می‌کنیم

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در نشست سران کشورهای عضو این سازمان در دوحه گفت: ما بار دیگر تجاوز آشکار علیه کشور قطر و حاکمیت ارضی آن را به شدت محکوم می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، حسین ابراهیم طه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی امروز دوشنبه در نشست سران کشورهای عضو این سازمان در سخنانی اعلام کرد: این اجلاس فرصتی برای اتخاذ موضعی واحد و قاطع علیه تجاوز شنیع اسرائیل (به دوحه در قطر) است.

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در این خصوص ادامه داد: ما بار دیگر تجاوز آشکار علیه کشور قطر و حاکمیت ارضی آن را به شدت محکوم می‌کنیم. ما از شورای امنیت می‌خواهیم که مسئولیت‌های خود را برعهده بگیرد و اسرائیل را به خاطر جنایاتش پاسخگو کند.

حسین ابراهیم طه در این باره اضافه کرد: ما حمایت خود را از نتایج کنفرانس بین‌المللی حل مسئله فلسطین و راه حل (موسوم به) دو دولتی اعلام می‌کنیم. اطمینان داریم که نتایج این اجلاس همبستگی عربی و اسلامی را تقویت خواهد کرد.

وی سپس افزود: تجاوز اسرائیل به حاکمیت قطر از همه حدود فراتر رفته و همه اصول انسانی را نیز نقض کرد.

