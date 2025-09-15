به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «محمد شیاع سودانی»، نخست وزیر عراق امروز دوشنبه در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در دوحه قطر در سخنانی اعلام کرد: حمله به قطر پیام منفی ارسال میکند مبنی بر اینکه شانس راهحلهای مسالمتآمیز را از بین میبرد.
نخست وزیر عراق در این خصوص ادامه داد: ادامه سیاستهای اسرائیل بدون بازدارندگی، به بیثباتی بیشتر منجر خواهد شد و امنیت هیچ طرفی را تأمین نخواهد کرد. ما تأکید میکنیم که امنیت و ثبات هر کشور عربی یا اسلامی بخش جداییناپذیری از امنیت جمعی ماست.
«محمد شیاع سودانی»، در این ارتباط اضافه کرد: پیشنهاد میکنم یک موضع واحد عربی و اسلامی در محکومیت حمله به کشور برادر قطر اتخاذ شود. پیشنهاد من این است که هرگونه حمله به هر کشور عربی یا اسلامی به عنوان تهدیدی برای همه کشورهای مذکور تلقی شود. باید یک نقشه راه جامع برای برقراری آتشبس کامل در غزه تدوین گردد.
وی در ادامه افزود: پیشنهاد میکنم یک کمیته مشترک عربی-اسلامی تشکیل شود تا موضع ما را به شورای امنیت و نهادهای بینالمللی منتقل کند. ما یک فرصت واقعی داریم تا پیام روشنی ارسال کنیم مبنی بر اینکه امنیت کشورمان موضوع قابل مذاکره نیست.
