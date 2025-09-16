سارق محتویات خودرو در مخفیگاهش در شهر آشخانه غافلگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ عیسی خدایی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت محتویات خودرو در سطح شهر آشخانه، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با اقدامات اطلاعاتی و بهرهگیری از طرحهای مقابله با سرقت، موفق شدند سارق حرفهای را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کنند.
این مقام انتظامی بیان کرد: متهم در تحقیقات تخصصی به ۸ فقره سرقت اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
سرهنگ خدایی تصریح کرد: پلیس با جدیت با سارقان برخورد خواهد کرد و شهروندان میتوانند موارد مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.
نظر شما