۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۰۸

سارق محتویات خودرو در مخفیگاهش در شهر آشخانه غافلگیر شد

بجنورد- فرمانده انتظامی مانه و سملقان از دستگیری یک سارق حرفه‌ای با اعتراف به ۸ فقره سرقت محتویات خودرو در آشخانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ عیسی خدایی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت محتویات خودرو در سطح شهر آشخانه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با اقدامات اطلاعاتی و بهره‌گیری از طرح‌های مقابله با سرقت، موفق شدند سارق حرفه‌ای را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کنند.
این مقام انتظامی بیان کرد: متهم در تحقیقات تخصصی به ۸ فقره سرقت اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
سرهنگ خدایی تصریح کرد: پلیس با جدیت با سارقان برخورد خواهد کرد و شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.
