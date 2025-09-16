سارق محتویات خودرو در مخفیگاهش در شهر آشخانه غافلگیر شد

سرقت محتویات خودرو در سطح شهر آشخانه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ عیسی خدایی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقرهمحتویات خودرو در سطح شهر آشخانه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اقدامات اطلاعاتی و بهره‌گیری از طرح‌های مقابله با سرقت ، موفق شدند سارق حرفه‌ای را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کنند.

این مقام انتظامی بیان کرد: متهم در تحقیقات تخصصی به ۸ فقره سرقت اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.