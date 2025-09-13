کشف ۴۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در گناباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی رجبی اظهار کرد: با اقدام‌های اطلاعاتی و ردزنی‌های گسترده جان برکفان پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی شهرستان گناباد و پشتیبانی تیم‌های ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی قریب ۴۰۰ کیلو انواع مواد مخدر در عملیات گسترده و بی امان از قاچاقچیان مواد مخدر کشف شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان گناباد گفت: کشف آمار مواد مخدر در شش ماهه نخست امسال توسط پلیس گناباد ۹۵ درصد افزایش داشته است چرا که در مدت مشابه سال قبل ۱۹۶ کیلو تریاک کشف شده است.

وی گفت: از همراهی و همگامی شهروندان فهیم و قانون مدار گناباد در ارائه گزارش‌های به موقع به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و حمایت‌های دستگاه قضائی تشکر می‌کنیم.

رجبی بیان کرد: در مبدا ورودی جنوبی استان خراسان رضوی اهتمام جدی برای برقراری امنیت و مقابله با قاچاق مواد مخدر داریم.