به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصرتی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور طی ابلاغیهای خطاب به استانداران سراسر کشور، دستورالعمل اجرایی مقررات بهداشتی و محیطزیستی آرامستانها را جهت اجرا در شهرها و روستاهای کشور ارسال کرد.
این دستورالعمل در راستای اجرای قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال ۱۳۷۹ و تبصره ماده ۱۳ آییننامه آرامستانهای کشور، بر اساس تصویبنامه شماره ۵۲۱۰۹ ت ۶۲۴۵۹ ه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ هیئت وزیران، تدوین شده است.
دستورالعمل یادشده با همکاری مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و پس از تأیید نهایی، طی نامه شماره ۱۰۰/۶۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ از سوی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده است.
هدف از تدوین و ابلاغ این دستورالعمل، ارتقای سطح بهداشت عمومی، رعایت اصول محیطزیستی در آرامستانها و ساماندهی هرچه بهتر مدیریت این اماکن در سطح کشور عنوان شده است.
