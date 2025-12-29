به گزارش خبرگزاری مهر،، مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها، گفت: دستورالعمل اجرایی آرامستانهای کشور در ۳۸ ماده و ۴ تبصره توسط اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.
نصرتی افزود: این دستورالعمل بر اساس ماده ۱۹ آئیننامه آرامستانهای کشور و تصویبنامه شماره ۵۲۱۰۹/ ت ۶۲۴۵۹ ه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ هیئت وزیران تهیه و تدوین شده است.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور هدف از ابلاغ این دستورالعمل را ایجاد یک رویه یکسان و هماهنگ در مدیریت و بهرهبرداری از آرامستانها، رعایت استانداردهای بهداشتی و زیستمحیطی و شرایط و ویژگیهای تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز آرامستانها و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان اعلام کرد که برای اولین بار توسط وزارت کشور سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تهیه شده است.
وی تأکید کرد: اجرای دقیق این دستورالعمل در تمامی شهرداریها و دهیاریها الزامی است و استانداران کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای آن خواهند بود.
